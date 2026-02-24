Hà Nội thu hút 'đại bàng' đầu tư vào Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

TPO - Ban Quản lý Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội đề xuất ban hành các chính sách đặc thù, quy hoạch quỹ đất đủ lớn để thu hút các nhà đầu tư lớn có uy tín như Tập đoàn Rosen Partners, Đại học Bang Arizona (ASU), Tập đoàn Meta, Hiệp hội công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ (SIA)... đầu tư trong năm 2026.

Tập trung thu hút các tập đoàn lớn

Sáng 24/2, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc làm việc với Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội và một số đơn vị trên địa bàn thành phố.

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội (Ban Quản lý) Vũ Xuân Hùng, cho biết, đối với Khu công nghệ cao Hòa Lạc, nhiệm vụ cấp bách hiện nay là công tác giải phóng mặt bằng.

Năm 2026, Ban Quản lý sẽ đưa nhiệm vụ giải phóng mặt bằng Khu công nghệ cao Hòa Lạc vào dự án trọng điểm và tổ chức thực hiện quyết liệt với tinh thần như giải phóng mặt bằng Dự án Vành đai 1.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: HNM.



Cụ thể, UBND các xã Hòa Lạc và Phú Cát tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích còn lại khoảng 98,86ha trong năm 2026; quy hoạch lại các phân khu chức năng để tạo quỹ đất đủ lớn phục vụ thu hút các nhà đầu tư chiến lược.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý đưa dự án giải phóng mặt bằng khu vực mở rộng (460ha) Khu công nghệ cao Hòa Lạc vào danh mục dự án trọng điểm và thực hiện theo Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội, cho phép sử dụng nguồn vốn linh hoạt của thành phố phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án này, hoàn thành trong năm 2026.

Ban Quản lý sẽ tập trung thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong 5 lĩnh vực mũi nhọn: Trí tuệ nhân tạo, robot và tự động hóa, chíp bán dẫn, y - sinh học tiên tiến và hàng không - vũ trụ, đón đầu lĩnh vực trong tương lai như công nghệ lượng tử. Cùng với đó, xây dựng danh mục dự án trọng điểm tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, thiết kế gói ưu đãi và hỗ trợ đầu tư có tính linh hoạt tạo sức cạnh tranh quốc tế...

Ban Quản lý cũng đề xuất ban hành các chính sách đặc thù, quy hoạch quỹ đất đủ lớn để thu hút các nhà đầu tư lớn có uy tín như Tập đoàn Rosen Partners, Đại học Bang Arizona (ASU), Tập đoàn Meta, Hiệp hội công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ (SIA)... đầu tư trong năm 2026.

Đối với các nhiệm vụ cụ thể, với diện tích khả dụng có thể cho thuê tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc là 987ha, dự kiến đến hết năm 2026, Ban Quản lý phấn đấu tỷ lệ lấp đầy đạt khoảng 60%; đồng thời, Ban Quản lý tổ chức rà soát, xử lý đối với các dự án chậm tiến độ...

Về hạ tầng kết nối, Ban Quản lý kiến nghị thành phố sớm triển khai trục hồ Tây - Ba Vì, trước mắt, triển khai đoạn từ Vành đai 4 đến Hòa Lạc, đường kết nối tuyến đường này với Khu công nghệ cao Hòa Lạc; quốc lộ 21 mở rộng; đường Vành đai Khu công nghệ cao thuộc địa bàn xã Phú Cát.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng đã có kế hoạch bổ sung 4 tuyến xe buýt kết nối từ nội đô lên khu vực Hòa Lạc (từ ngày 1/3 sẽ đi vào hoạt động); đồng thời, Ban Quản lý đã làm việc với các đơn vị hoạt động trong Khu công nghệ cao Hòa Lạc đề xuất với Sở Xây dựng bổ sung các điểm đón/trả khách xe buýt phục vụ người lao động...

Đồng bộ, không lãng phí

Về hạ tầng xã hội, hiện trong Khu công nghệ cao Hòa Lạc còn rất hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển. Do đó, sau khi Luật Thủ đô sửa đổi có hiệu lực, Ban Quản lý đề nghị thành phố giao đơn vị chủ trì xây dựng các chính sách phát triển hạ tầng xã hội tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc để UBND thành phố trình HĐND thành phố ban hành. Cùng với đó, đầu tư thí điểm một dự án nhà lưu trú trong Khu công nghệ cao Hòa Lạc bằng nguồn ngân sách thành phố để phục vụ chuyên gia và người lao động (quy mô khoảng 2-3ha)...

Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Liên quan đến hạ tầng khu vực lân cận, sẽ phát triển các khu đô thị tại khu vực Hòa Lạc theo tiêu chí đô thị thông minh; và các khu đô thị này được xác định là các hạ tầng xã hội phục vụ thu hút đầu tư và phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Trong năm 2026, thành phố chỉ đạo nhà đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng và đưa vào hoạt động Khu đô thị thông minh Tiến Xuân, quy mô 600ha; đồng thời, phát triển điểm TOD tại Km26 Đại lộ Thăng Long song song với việc hoàn thành đầu tư xây dựng tuyến đường sắt số 5 Văn Cao - Hòa Lạc.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc cho biết, nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp, trường đại học đang xem xét, nghiên cứu đầu tư tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, yêu cầu Ban Quản lý cần sớm tổng kết lại mục tiêu đầu tư và kết quả đạt được đến nay như thế nào để có định hướng phát triển. Việc tổng kết, đánh giá hiệu quả đầu tư nhằm xem xét có thể kế thừa, bổ sung và loại bỏ cái gì?

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu việc quy hoạch sau rà soát, đánh giá phải đồng bộ, không lãng phí, đạt hiệu quả cao, bảo đảm quy chuẩn, tiêu chuẩn và công bố công khai để mọi người tìm hiểu, nghiên cứu. Mục tiêu cao nhất là phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc thu hút mạnh mẽ nhà đầu tư, doanh nghiệp và các trường đại học...

Ông Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc tập trung vào 7 điều kiện: Tập trung đại học, viện nghiên cứu hàng đầu; tập trung trung tâm nghiên cứu và phát triển của các tập đoàn trong và ngoài nước; tập trung các tổ chức trung gian hỗ trợ thương mại hóa công nghệ, ươm tạo khởi nghiệp; quy tụ các quỹ đầu tư công, đầu tư tư, quỹ đầu tư rủi ro trong và ngoài nước; hành lang pháp lý cụ thể, thông suốt để triển khai các mô hình thử nghiệm có kiểm soát; cơ sở hạ tầng hiện đại, tiện nghi phát triển bền vững; giao thông kết nối thuận tiện.