Quảng Ngãi xảy ra động đất liên tiếp vào mùng 5 Tết

TPO - Chỉ trong rạng sáng ngày mùng 5 Tết, khu vực xã Măng Đen của tỉnh Quảng Ngãi xảy ra liên tiếp 6 trận động đất. Trận mạnh nhất có độ lớn 4.0, gây rung chấn trên mặt đất ở vùng gần tâm chấn.

Theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, trận động đất đầu tiên xảy ra lúc 00 giờ 52 phút 09 giây ngày 21/2 (mùng 5 Tết) với cường độ 4.0 tại khu vực xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi. Trận động đất này không gây rủi ro thiên tai nhưng gây ra rung chấn trên khu vực mặt đất gần tâm chấn.

Chỉ sau đó chưa đầy 2 phút, hai dư chấn mạnh 3.2 và 2.8 tiếp tục độ xảy ra ở khu vực này.

Sau đó thêm 3 trận động đất tiếp tục xảy ra ở khu vực này tính đến 5 giờ 30 phút 37 giây sáng nay, với độ lớn lần lượt là 3.8, 2.8 và 2.6 độ.

Như vậy chỉ trong rạng sáng ngày mùng 5 Tết, xã Măng Đen xảy ra tổng cộng 6 trận động đất.

Tâm chấn trận động đất xảy ra lúc 5h30 phút 37 giây sáng nay (mùng 5 Tết).

Khu vực xã Măng Đen trước đây thuộc địa phận huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, là điểm nóng động đất suốt gần 5 năm qua ở nước ta. Các trận động đất ở đây được Viện Vật lý địa cầu (nay là Viện Các khoa học trái đất) nhận định là động đất kích thích, xảy ra do hồ chứa thuỷ điện tích nước.

Từ một vùng có hoạt động địa chấn tương đối yên tĩnh, từ tháng 4/2021 đến nay, khu vực này xảy ra hàng trăm trận động đất, trong đó trận mạnh nhất có độ lớn 5.0, xảy ra vào ngày 28/7/2024, gây rung chấn cho một khu vực rộng lớn ở Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.

Theo các chuyên gia, động đất kích thích có thể kéo dài vài năm, nhưng cũng có thể kéo dài vài chục năm như từng xảy ra tại Ấn Độ.

Ở Việt Nam, một số nơi cũng từng ghi nhận động đất kích thích sau khi thuỷ điện tích nước như khu vực sông Tranh 2 thuộc tỉnh Quảng Nam cũ. Động đất kích thích ở đây xảy ra trong khoảng hơn 10 năm, sau đó giảm dần về tần suất.