Xã hội

Liên tiếp xảy ra động đất nhỏ ở nhiều tỉnh/thành phố

Nguyễn Hoài
TPO - Tối qua (14/1), một trận động đất mạnh 3.7 độ xảy ra tại khu vực xã Măng Đen của tỉnh Quảng Ngãi. Từ đầu năm 2026, nhiều trận động đất nhỏ xảy ra tại Sơn La, Điện Biên, Đà Nẵng và Lạng Sơn.

Theo Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, vào 21 giờ 45 phút 23 giây (giờ Hà Nội) ngày 14/1 tại khu vực xã Măng Đen của tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra một trận động đất có độ lớn 3.7, ở độ sâu khoảng 8.1 km. Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần – Viện Các Khoa học Trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Xã Măng Đen (thuộc huyện Kon Plông, Kon Tum cũ) là điểm nóng động đất trong nhiều năm qua ở Việt Nam. Từ tháng 4/2021 đến nay, khu vực này xảy ra hàng trăm trận động đất, trong đó trận mạnh nhất có độ lớn 5.0, từng gây ra rung chấn cho một khu vực rộng lớn ở miền Trung, Tây Nguyên.

dong-dat.png
Tâm chấn trận động đất xảy ra tối qua (14/1) tại xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi.

Từ đầu năm 2026, nhiều tỉnh/thành phố khác của nước ta cũng ghi nhận các trận động đất nhỏ.

Điện Biên ghi nhận 2 trận động đất nhỏ, một trận xuất hiện vào ngày 8/1 với độ lớn 2.6 tại xã Tủa Thàng; một trận xảy ra ngày 7/1 với độ lớn 2.7 tại xã Sín Chải.

Điện Biên thuộc khu vực Tây Bắc, là nơi có hoạt động địa chấn khá mạnh với nhiều trận động đất trong hàng chục năm qua, trong đó khu vực Tuần Giáo, Điện Biên từng ghi nhận động đất 6.7 độ.

Tại Lạng Sơn, ngày 13/1 cũng xảy ra một trận động đất nhỏ 2.9 độ tại xã Tân Tiến. Đà Nẵng xuất hiện một trận động đất nhỏ 2.8 độ vào ngày 12/1 tại khu vực xã Trà Linh (thuộc địa phận tỉnh Quảng Nam cũ). Khu vực xã Chiềng Mung, tỉnh Sơn La cũng ghi nhận một trận động đất có độ lớn 2.5 vào ngày 5/1.

Theo Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, đây đều là những trận động đất nhỏ, không có khả năng gây ra thiệt hại.

Nguyễn Hoài
