Bí thư TPHCM: Tin vào nhà khởi nghiệp, nhà khoa học

TPO - Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chia sẻ, có những nhà khởi nghiệp đã trở thành tỷ phú đô la lúc còn rất trẻ, khi đất nước chưa có Nghị quyết 57 hay Đề án 06. “Giờ mình đã có nhiều vũ khí trong tay thì càng phải có nhiều người khởi nghiệp và thành công như vậy”, ông Quang nhấn mạnh.

Ngày 14/1, Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Đề án 204 của Ban Bí thư và Đề án 06 của Chính phủ.

Trao đổi kết luận hội nghị, ông Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số TPHCM, nhìn nhận với ba nội dung quan trọng trên, kết quả tốt nhất đã đạt được là cả đội ngũ đều ý thức rằng phải đi lên bằng khoa học công nghệ (KHCN).

Ông nhấn mạnh: “Con đường ngắn nhất để đến với tương lai tươi sáng là bằng KHCN, đổi mới sáng tạo. Muốn công việc nhẹ nhàng hơn và đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh nhân sự ít thì phải đi bằng chuyển đổi số”.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo ông Trần Lưu Quang, TPHCM đã triển khai nhiều việc về chuyển đổi số, đi đầu so với một số địa phương khác trong cả nước. Trong đó, thành phố là một trong số ít các địa phương hoàn chỉnh về cơ sở dữ liệu đất đai, cơ sở quan trọng để làm những việc tiếp theo.

Hiện nay, thành phố đã giao xây dựng cơ sở dữ liệu nhà đất, tài sản công để xác định rõ nguồn lực đang có. Đây cũng là cơ sở dữ liệu mở với mục tiêu hướng đến chuẩn hóa dữ liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai, tài sản công. “Đây chính là nguồn lực để thành phố phát triển và chống được lãng phí”, ông Trần Lưu Quang khẳng định.

Bí thư Thành ủy TPHCM đánh giá thành phố đã bắt đầu hình thành hệ sinh thái KHCN, bước đầu đã khởi động với nhiều mô hình hay như Khu đô thị đổi mới sáng tạo Bắc TPHCM, đã có những doanh nghiệp sản xuất UAV và bán được sản phẩm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, người đứng đầu Đảng bộ TPHCM cũng cho rằng cần nhìn rõ thành phố đang vướng việc gì trong từng nội dung.

“Trong chuyển đổi số, phần cứng, phần mềm và phần việc về đào tạo còn chưa đồng bộ, chưa đủ để phát huy giá trị của chuyển đổi số. Dữ liệu vẫn còn bị chia cắt, chưa thể chia sẻ dữ liệu, chưa có cơ sở dữ liệu… dẫn đến chưa thể phát huy giá trị của chuyển đổi số”, ông Quang nhìn nhận.

Cũng theo Bí thư Thành ủy TPHCM, dù một số nơi đã hình thành “văn phòng điện tử” nhưng vẫn chưa hình thành bộ não lãnh đạo từ các cơ sở dữ liệu, vận hành hệ thống để đánh giá cán bộ, giám sát hoạt động của mọi người và đo đếm tiến độ công việc.

Mặt khác, TPHCM cũng chưa mạnh dạn chấp nhận rủi ro, chưa ứng xử kịp với sự phát triển của KHCN; chưa phát huy lợi thế cơ chế ba nhà cùng hợp tác để mang lại sản phẩm cụ thể. Do đó, ông Quang đề nghị cần thoát khỏi những “loay hoay” và sắp tới cần đi nhanh hơn.

Dịp này, TPHCM đã phát động chiến dịch xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành trên địa bàn TPHCM.

“Tin vào nhà khởi nghiệp, nhà khoa học”

Định hướng trong năm 2026, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang yêu cầu thành phố phải đi đầu trong các lĩnh vực này từ những tiềm năng, lợi thế có được cũng như trọng trách, sự kỳ vọng của Trung ương và nhân dân. Theo đó, thành phố phải quyết tâm làm sớm để sớm gặt thành quả.

“Điều quan trọng là chúng ta phải tin mình hơn, tin nhà khoa học hơn, tin doanh nghiệp hơn và tin những người khởi nghiệp hơn”, Bí thư Trần Lưu Quang lưu ý.

Ông chia sẻ, có những nhà khởi nghiệp đã đi lên thành tỷ phú đô la từ chính mảnh đất TPHCM khi còn rất trẻ, chẳng hạn như ông chủ VNG. “Lúc ấy chưa hề có Nghị quyết 57 hay Đề án 06 mà người ta đã tìm cách làm giàu và thành công. Những ví dụ này rất hay. Giờ mình đã có nhiều vũ khí trong tay thì càng phải có nhiều người khởi nghiệp và thành công như vậy”, ông Trần Lưu Quang gửi gắm.

Bí thư Thành ủy TPHCM cũng yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý, xây dựng cơ sở dữ liệu trong từng ngành. Chú trọng đào tạo để người dân, doanh nghiệp và cả đội ngũ trong hệ thống cùng tham gia vào chuyển đổi số, ứng dụng KHCN.

Ông Quang cũng lưu ý nhiệm vụ giải ngân hiệu quả nguồn kinh phí 12.705 tỷ đồng cho hoạt động KHCN dựa trên tận dụng cơ chế thí điểm đặc thù. “Thành phố cần mạnh dạn đặt niềm tin với những nhà khởi nghiệp thì mới được những kỳ lân như Momo, VNG”, Bí thư Trần Lưu Quang lưu ý.