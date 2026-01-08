Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM: Tập trung chống lãng phí trong cán bộ, đảng viên

TPO - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong lưu ý: Không phải chờ đến khi có vi phạm mới tiến hành kiểm tra, giám sát mà cần tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề nhằm cảnh báo từ xa, phát hiện từ sớm.

Chiều 8/1, Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Lê Quốc Phong - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM nhìn nhận năm 2025, Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố có nhiều biến động về nhân sự lãnh đạo và tổ chức bộ máy do quá trình sắp xếp, hợp nhất các đơn vị. Dù vậy, đơn vị đã nỗ lực triển khai công việc theo chương trình đề ra từ đầu năm, điều chỉnh phù hợp thực tiễn địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong trao đổi tại hội nghị. Ảnh: Ngô Tùng

Theo ông Lê Quốc Phong, năm 2026 là năm đầu nhiệm kỳ, các cấp Đảng bộ TPHCM bắt tay vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần I. Bối cảnh này đòi hỏi Đảng ủy các cơ quan Đảng cần tăng tốc ngay, tạo được những kết quả cụ thể để mang lại sự đột phá, bứt phá cho nhiệm kỳ 2025–2030.

Trao đổi một số vấn đề trọng tâm, ông Phong nêu rõ: Đảng bộ các cơ quan Đảng với 19 tổ chức cơ sở đảng cùng trên 6.000 đảng viên là đơn vị đóng vai trò quan trọng, tham mưu trực tiếp cho Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố các vấn đề hệ trọng, đặc biệt là công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM yêu cầu triển khai, cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, thành phố và của chính đơn vị tại các tổ chức đảng trực thuộc và từng đảng viên. Để tăng tính hiệu quả, cần thay đổi phương thức triển khai trong xây dựng chương trình hành động, như có lộ trình, cơ chế, phân công trách nhiệm rõ ràng theo tinh thần “rõ việc, rõ người, rõ tiến độ”. Ông cũng lưu ý khắc phục hạn chế về công tác phát triển đảng trong năm qua.

Đặc biệt, ông Phong yêu cầu nghiêm túc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và phòng chống lãng phí, tiêu cực. “Không phải chờ đến khi có vụ việc, có vi phạm mới tiến hành kiểm tra, giám sát mà cần tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề nhằm cảnh báo từ xa, phát hiện từ sớm để có thể giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên có sự lưu tâm, điều chỉnh kịp thời”, ông Phong nhấn mạnh.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, năm 2026, Thành ủy rất tập trung chống lãng phí trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, thực hành tiết kiệm nhằm tạo nguồn lực để phát triển.

Nghiên cứu tăng biên chế cho đơn vị có tổ chức đảng quy mô lớn

Bà Trương Thị Bích Hạnh nêu ý kiến tại buổi họp.

Trước đó, tham luận tại hội nghị, bà Trương Thị Bích Hạnh - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM - nhìn nhận: Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố có nhiều đảng bộ cơ sở có quy mô đảng viên lớn. Do là đảng bộ cơ sở nên không có đội ngũ cán bộ chuyên trách mà chủ yếu hoạt động kiêm nhiệm. Theo bà Hạnh, trong bối cảnh tinh gọn tổ chức bộ máy, khối lượng công việc nhiều, địa bàn hoạt động rộng, thiếu đội ngũ chuyên trách làm công tác Đảng là một khó khăn lớn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Từ thực tế này, thay mặt Đảng ủy MTTQ TPHCM, bà Hạnh đề xuất những đảng bộ có quy mô đảng viên lớn nên giao quyền là đảng bộ cấp trên cơ sở. Theo bà, hiện việc giao quyền này không thuộc thẩm quyền của thành phố mà thuộc thẩm quyền của Trung ương. Do đó, trong khi chờ Trung ương đồng ý, để giải quyết khó khăn, đảng ủy cấp trên, Thành ủy nên nghiên cứu có thể tăng biên chế cán bộ cho cơ quan có tổ chức đảng có quy mô lớn để “phụ làm thêm” công tác đảng. Đồng thời, cho phép tăng thêm số lượng nhân sự Phó bí thư, Ban Thường vụ để cùng chia sẻ khối lượng công việc. .