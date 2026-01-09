Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Âm 5 độ C, miền núi Nghệ An xuất hiện băng giá

Ngọc Tú
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhiệt độ xuống thấp đến âm 5 độ C khiến cây cối, mặt đường ở khu vực Buộc Mú (xã Na Ngoi, tỉnh Nghệ An) xuất hiện băng giá.

Băng giá xuất hiện tại khu vực Trạm Kiểm soát Biên phòng Buộc Mú (xã Na Ngoi, tỉnh Nghệ An).

Sáng 9/1, Đại úy Nguyễn Cảnh Bá - Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Buộc Mú (Đồn Biên phòng Na Ngoi, tỉnh Nghệ An), cho biết, 3 ngày nay, nhiệt độ tại khu vực này xuống thấp dưới 0 độ C khiến cây cối, mặt đất bị đóng băng.

y11.jpg
Ba ngày nay, khu vực Trạm Kiểm soát Biên phòng Buộc Mú xuất hiện băng giá khi nhiệt độ xuống thấp âm 5 độ C.

Theo Đại úy Nguyễn Cảnh Bá, ban ngày nhiệt độ trung bình khoảng 4 đến 5 độ C. Từ 1h sáng, nhiệt độ bắt đầu xuống thấp, có lúc đỉnh điểm nhiệt độ xuống đến âm 5 độ C. Khi nhiệt độ xuống thấp, lớp sương đọng trên cây cối, mặt đường đều bị đóng băng. Đến khoảng 8 - 9h sáng, khi xuất hiện mưa hoặc nắng, nhiệt độ lên cao thì lớp băng bắt đầu tan.

“Đợt tháng 11 vừa rồi khu vực Buộc Mú cũng đã xuất hiện băng giá 2 ngày. Đợt này nhiệt độ xuống thấp và 3 ngày nay đã xuất hiện băng giá. Nhiệt độ thấp ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và sinh hoạt hằng ngày của cán bộ tại trạm cũng như người dân trên địa bàn”, Đại úy Nguyễn Cảnh Bá nói.

tp-y14.jpg
Nhiệt độ đỉnh điểm xuống thấp âm 5 độ C.

Trước tình trạng nhiệt độ xuống thấp, lực lượng bộ đội biên phòng trên địa bàn khuyến cáo người dân hạn chế lên nương rẫy vào sáng sớm để tránh trơn trượt và giữ ấm cho vật nuôi, đặc biệt những gia súc thả rông, tránh thiệt hại.

Theo dự báo, đợt không khí lạnh tăng cường đang tiếp tục ảnh hưởng sâu tới các xã biên giới Nghệ An trong những ngày tới. Nhiệt độ ban đêm có thể xuống thấp thêm, nguy cơ xảy ra băng giá và sương muối kéo dài trong nhiều ngày.

tp-y6.jpg
Lá cây bị đóng băng.
tp-y5.jpg
Dọc đường, cây cỏ bị đóng băng hàng loạt.
tp-y2.jpg
Đến khoảng 8-9h sáng, khi nhiệt độ tăng cao thì băng giá bắt đầu tan.
tp-12.jpg
tp-y13.jpg
Băng giá phủ trắng cây cỏ ven đường.
tp-y8.jpg
Băng giá xuất hiện ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của cán bộ tại trạm và người dân trên địa bàn.
610893663-4145773018900766-5833596958941185984-n.jpg
Bộ đội Biên phòng Na Ngoi hỗ trợ người dân che chắn chuồng trại vật nuôi.
Ngọc Tú
#Nghệ An #băng giá #nhiệt độ #nhiệt độ thấp #miền Tây Nghệ An #băng giá tại miền núi Nghệ An #không khí lạnh

