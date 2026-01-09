Âm 5 độ C, miền núi Nghệ An xuất hiện băng giá

Băng giá xuất hiện tại khu vực Trạm Kiểm soát Biên phòng Buộc Mú (xã Na Ngoi, tỉnh Nghệ An).

Sáng 9/1, Đại úy Nguyễn Cảnh Bá - Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Buộc Mú (Đồn Biên phòng Na Ngoi, tỉnh Nghệ An), cho biết, 3 ngày nay, nhiệt độ tại khu vực này xuống thấp dưới 0 độ C khiến cây cối, mặt đất bị đóng băng.

Ba ngày nay, khu vực Trạm Kiểm soát Biên phòng Buộc Mú xuất hiện băng giá khi nhiệt độ xuống thấp âm 5 độ C.

Theo Đại úy Nguyễn Cảnh Bá, ban ngày nhiệt độ trung bình khoảng 4 đến 5 độ C. Từ 1h sáng, nhiệt độ bắt đầu xuống thấp, có lúc đỉnh điểm nhiệt độ xuống đến âm 5 độ C. Khi nhiệt độ xuống thấp, lớp sương đọng trên cây cối, mặt đường đều bị đóng băng. Đến khoảng 8 - 9h sáng, khi xuất hiện mưa hoặc nắng, nhiệt độ lên cao thì lớp băng bắt đầu tan.

“Đợt tháng 11 vừa rồi khu vực Buộc Mú cũng đã xuất hiện băng giá 2 ngày. Đợt này nhiệt độ xuống thấp và 3 ngày nay đã xuất hiện băng giá. Nhiệt độ thấp ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và sinh hoạt hằng ngày của cán bộ tại trạm cũng như người dân trên địa bàn”, Đại úy Nguyễn Cảnh Bá nói.

Nhiệt độ đỉnh điểm xuống thấp âm 5 độ C.

Trước tình trạng nhiệt độ xuống thấp, lực lượng bộ đội biên phòng trên địa bàn khuyến cáo người dân hạn chế lên nương rẫy vào sáng sớm để tránh trơn trượt và giữ ấm cho vật nuôi, đặc biệt những gia súc thả rông, tránh thiệt hại.

Theo dự báo, đợt không khí lạnh tăng cường đang tiếp tục ảnh hưởng sâu tới các xã biên giới Nghệ An trong những ngày tới. Nhiệt độ ban đêm có thể xuống thấp thêm, nguy cơ xảy ra băng giá và sương muối kéo dài trong nhiều ngày.

Lá cây bị đóng băng.

Dọc đường, cây cỏ bị đóng băng hàng loạt.

Đến khoảng 8-9h sáng, khi nhiệt độ tăng cao thì băng giá bắt đầu tan.

Băng giá phủ trắng cây cỏ ven đường.

Băng giá xuất hiện ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của cán bộ tại trạm và người dân trên địa bàn.