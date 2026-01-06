Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Xuất hiện băng giá trên đỉnh núi ở Cao Bằng

Quốc Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đỉnh Phia Oắc và vùng núi cao xã Hồng Việt thuộc tỉnh Cao Bằng đã xuất hiện băng giá do nhiệt độ xuống thấp. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân, khách du lịch cần giữ ấm cơ thể và đảm bảo an toàn khi đến đây khám phá.

Sáng sớm 6/1, lớp băng giá khá dày xuất hiện trên đỉnh Phia Oắc, xã Thành Công, tỉnh Cao Bằng.

Trao đổi với Báo Tiền Phong, bà Hoàng Kim Phượng, Chủ tịch UBND xã Thành Công, cho biết: Hiện tại, nhiệt độ tại xã đang ở ngưỡng 6 độ C, còn tại đỉnh Phia Oắc khoảng 1-3 độ C, xuất hiện băng giá.

611990421-3004397123093307-4218199179497315948-n.jpg
Băng giá xuất hiện trên các cành cây trên đỉnh Phia Oắc.

Theo Chủ tịch UBND xã Thành Công, hiện tượng băng giá sẽ thu hút người dân và khách du lịch lên đỉnh Phia Oắc để khám phá, và chụp ảnh. Do đó, xã khuyến cáo người dân mặc áo ấm, tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, cảnh quan và trật tự an toàn giao thông.

“Chúng tôi giao phòng văn hóa, cơ quan chuyên môn giám sát và thực hiện khuyến cáo đối với người dân và du khách”, bà Phượng chia sẻ.

611184988-1692615961898654-3506223116050828958-n.jpg
Người dân chụp ảnh check-in tại điểm cao nhất của Phia Oắc

Một số hình ảnh ghi nhận tại đỉnh Phia Oắc cho thấy, lớp băng bám trên các cành cây cao và một số bụi cỏ ven đường, tạo nên khung cảnh thiên nhiên kỳ thú giữa mùa đông khắc nghiệt. Lớp băng này bắt đầu hình thành từ sáng sớm sau đó tan dần.

612154405-2353577028441383-6574599274556288470-n.jpg

Phia Oắc, với độ cao 1.931 mét so với mực nước biển, được ví như "nóc nhà" phía Tây của tỉnh Cao Bằng. Đây là một trong những địa điểm có khí hậu đặc biệt, thường xuyên ghi nhận hiện tượng băng giá và đôi khi có băng tuyết vào mùa đông.

Theo dự báo, trong những ngày tới, nhiệt độ tại khu vực Cao Bằng có thể tiếp tục giảm sâu, kéo theo nguy cơ vùng núi cao xuất hiện thêm các đợt băng giá.

Trước tình hình này, các ngành chức năng đã đưa ra khuyến cáo, kêu gọi người dân chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ cây trồng và vật nuôi nhằm hạn chế thiệt hại do thời tiết cực đoan gây ra.

608578175-1285125690323882-5557702241338686195-n.jpg
608944640-1574362850272769-1393441069709869394-n.jpg
611857735-1481461453982543-8565075486721534539-n.jpg
611744796-1444232094373389-6981517821727457688-n.jpg
Lớp băng giá trên các cành cây trên đỉnh Phia Oắc.
Quốc Nam
#Cao Bằng #Phía Oắc #băng giá #du lịch #thời tiết #mùa đông #khám phá

Xem thêm

Cùng chuyên mục