Hà Nội rét đậm 10 độ, vùng núi Bắc Bộ đề phòng băng giá

PV

TPO - Tại Hà Nội vào đêm 5/1 có mưa nhỏ vài nơi, sau không mưa. Trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 10–13 độ. Vùng núi Bắc Bộ đề phòng băng giá và sương muối.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hiện nay (5/1), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ. Vùng núi Bắc Bộ có mưa rải rác, nhiệt độ giảm 3–6 độ. Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Dự báo diễn biến không khí lạnh trên đất liền trong 24–48 giờ tới, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết: Đêm 5/1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó lan xuống Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4.

Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10–13 độ; vùng núi 7–10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ.

Tại khu vực Hà Nội, đêm 5/1 có mưa nhỏ vài nơi, sau không mưa. Trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 10–13 độ.

Trên biển, Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6–7, giật cấp 8–9; sóng cao 2,5–3,5m, biển động mạnh. Bắc Biển Đông, từ Trung Bộ đến Nam Biển Đông gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6–7, giật cấp 8–9; sóng cao 3,0–6,0m, biển động mạnh.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ đêm 5/1, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Còn vùng núi Bắc Bộ đề phòng băng giá và sương muối.

PV
