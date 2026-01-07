Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm hai Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao

TPO - Sáng 7/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì buổi lễ trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao đối với các Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao Lê Tiến và Nguyễn Biên Thùy.

Trao quyết định và phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước chúc mừng hai Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao được bổ nhiệm và khẳng định đây là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước, nhân dân và ngành Tòa án; đồng thời, là niềm vinh dự lớn lao, cũng như trách nhiệm hết sức to lớn đối với hai cán bộ.

Chủ tịch nước Lương Cường trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao đối với các Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao Lê Tiến (bìa trái) và Nguyễn Biên Thùy. Ảnh: TTXVN.



Để hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cương vị công tác mới, Chủ tịch nước đề nghị hai cán bộ tuân thủ nghiêm sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện đúng các nguyên tắc và quy định của Hiến pháp và pháp luật, cùng tập thể lãnh đạo Tòa án nhân dân Tối cao, lãnh đạo ngành Tòa án thực hiện mục tiêu cao nhất, đó là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; thực hiện thắng lợi mục tiêu "xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân".

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Lê Tiến khẳng định đây là vinh dự to lớn, nhưng cũng là trọng trách lớn lao mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; hứa tuyệt đối trung thành, tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng; không ngừng rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng và học tập nâng cao trình độ; luôn nêu cao tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.