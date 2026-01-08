Lãnh đạo bị kiểm điểm, trạm bê tông trái phép ven sông Hồng vẫn hoạt động

TPO - Hà Nội cấp phép cho 11 công ty đầu tư xây dựng 25 trạm trộn bê tông tại bãi sông Hồng không đúng đối tượng theo quy định. Dù nhiều cán bộ bị kỷ luật nhưng đến nay, các vi phạm vẫn chưa được khắc phục triệt để.

Khu vực bãi sông Hồng thuộc địa bàn phường Thanh Trì, phường Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai) nay là phường Lĩnh Nam (TP Hà Nội) hàng chục năm qua là "điểm nóng" vi phạm đê điều. Hàng loạt kho bãi, đặc biệt là các trạm trộn bê tông vi phạm pháp luật về đê điều nghiêm trọng đã được Thanh tra thành phố Hà Nội và Thanh tra Chính phủ chỉ rõ.

Sau các kết luận trên, một số công trình đã được dỡ bỏ. Trong đó, tại khu vực cảng Thanh Trì, 2 trạm trộn bê tông đã được di dời, bên trong chỉ còn một vài máy móc, chăn thả gia súc. Bên ngoài khu vực đã được chính quyền địa phương quây rào, gắn biển nội dung: "Khu vực đất công nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng đất trái quy định pháp luật".

Trạm bê tông hoạt động trong cảng Khuyến Lương, phường Lĩnh Nam

Tuy nhiên tại khu vực cảng Khuyến Lương, 2 trạm trộn bê tông sát sông Hồng hiện vẫn hoạt động tấp nập, xe bê tông ra vào liên tục lấy hàng. Nhiều xe bồn gắn logo: Bê tông Hoàng Minh; Bê tông Hợp Thành; Bê tông Khuyến Lương; Bê tông Chèm… nối đuôi nhau ra vào khu vực có trạm trộn. Tuyến đường dẫn vào các trạm trộn, nhà xưởng lầy lội bùn đất.

Được biết, UBND phường Lĩnh Nam đã kiểm tra, rà soát, lập biên bản các công trình nhà xưởng, trạm trộn tại bãi đất ven sông Hồng và yêu cầu dừng hoạt động.

Một trạm trộn bê tông bị chỉ ra trong các kết luận thanh tra, bị yêu cầu dừng hoạt động nhưng vẫn hoạt động bình thường

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã có báo cáo gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan đến các trạm trộn bê tông trái phép ở bãi sông Hồng.

Trong đó 5 lãnh đạo Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão (Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội cũ) phải kiểm điểm rút kinh nghiệm. Cụ thể là ông Đỗ Đức Thịnh, Chi cục trưởng; ông Trần Thanh Mẫn, ông Nguyễn Văn Thuận, ông Nguyễn Xuân Hải, ông Trần Hồng Minh là phó và nguyên phó Chi cục trưởng. Cùng với đó là 6 cán bộ, lãnh đạo Phòng Quản lý đê điều cũng phải kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Một số trạm trộn bê tông đã được giải tỏa, quây rào chống lấn chiếm

Theo UBND TP Hà Nội, đối với toàn bộ các vi phạm hành lang đê điều dọc sông Hồng qua địa bàn phường Lĩnh Nam, đến thời điểm này vẫn còn những vụ việc tồn tại, đang xử lý bao gồm: Vụ vi phạm của Công ty CP Hoàng Hải Dương ở phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai (nay là phường Lĩnh Nam, Hà Nội); Vụ vi phạm của Công ty TNHH TM Hạ Vân và ông Nguyễn Duy Cương ở phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai (nay là phường Lĩnh Nam, Hà Nội). Vụ Công ty CP Đầu tư Sông Đà - Việt Đức ở phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai (nay là phường Lĩnh Nam, Hà Nội).

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản đề nghị các cơ quan có liên quan kiểm tra, xử lý dứt điểm các trạm trộn bê tông của Công ty Cổ phần Cảng Khuyến Lương, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Nguyên, Công ty TNHH Vận tải Sông Hồng; yêu cầu tháo dỡ, thanh thải toàn bộ vật liệu, máy móc, thiết bị trạm trộn ra khỏi khu vực bãi sông Hồng; khôi phục lại hiện trạng ban đầu của khu vực bãi sông...

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã có văn bản gửi UBND TP Hà Nội đề nghị kiểm tra, rà soát, xem xét, xử lý đối với các dự án vi phạm đê điều được nêu ra tại Kết luận số 495/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ ban hành năm 2024. "Nếu phát hiện hành vi vi phạm pháp luật có dấu hiệu phạm tội thì chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật”, Bộ này nêu.