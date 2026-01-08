Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hơn 6,2ha 'đất vàng' Công ty Cao su Sao vàng thành biệt thự, chung cư cao tầng

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - UBND TP. Hà Nội cho phép Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng được chuyển mục đích sử dụng 62.389,46m2 đất để thực hiện dự án xây dựng Tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà ở cao tầng tại số 231 Nguyễn Trãi.

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định cho phép Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng được chuyển mục đích sử dụng 62.389,46m2 (hơn 6,2 ha) đất và sử dụng 45,5m2 đất ở (công ty đang quản lý, sử dụng) để thực hiện dự án xây dựng Tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà ở cao tầng tại số 231 Nguyễn Trãi (phường Khương Đình, Hà Nội).

Ranh giới khu đất có phía Bắc giáp đường Nguyễn Trãi, phía Đông giáp đường Khương Đình và đường quy hoạch vành đai 2.5, phía Nam giáp khu dân cư phường Khương Đình, phía Tây giáp khu quy hoạch chức năng phục vụ dân cư đô thị.

image.jpg
Khu đất của Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng

Trong tổng diện tích 62.434,96m2 đất, có 16.645m2 đất có chức năng quy hoạch là đất hỗn hợp (nhà ở, thương mại, dịch vụ, văn phòng, trường mầm non, sân vườn và đường giao thông nội bộ); 860m2 đất là nhà ở thấp tầng; 8.134m2 đất công cộng; 11.726m2 đất công cộng; 8.205m2 đất trường THCS; 7.791m2 đất cây xanh...

UBND thành phố giao Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng liên hệ với Sở NN&MT và các đơn vị liên quan để thực hiện các thủ tục theo quy định; triển khai dự án đúng tiến độ và đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy định.

UBND phường Khương Đình có trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc quản lý, sử dụng diện tích đất được giao, cho thuê trong phạm vi ranh giới, mốc giới, đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

Được biết, Tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà ở cao tầng tại số 231 đường Nguyễn Trãi nằm trong danh mục 148 dự án được HĐND thành phố Hà Nội chấp thuận thí điểm làm nhà thương mại thông qua thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất vào cuối tháng 4/2025.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 17.500 tỷ đồng, tiến độ từ quý II/2026 - quý I/2030.

Thanh Hiếu
#Đất vàng #Đường Nguyễn Trãi #Chung cư #Nhà ở cao tầng #Cao su Sao Vàng

Xem thêm

Cùng chuyên mục