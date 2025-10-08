Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Hà Nội thu hồi hơn 11ha đất vàng 'Cao Xà Lá' để làm khu đô thị

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - UBND TP. Hà Nội đã thu hồi hơn 11ha đất tại số 233, 233B và 235 đường Nguyễn Trãi để thực hiện dự án Khu chức năng đô thị.

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định thu hồi 110.084,1m2 (hơn 11ha) đất tại số 233, 233B và 235 đường Nguyễn Trãi thuộc phường Khương Đình Hà Nội) để thực hiện dự án Khu chức năng đô thị.

Theo đó, các khu đất trên hiện do Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam, Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội, Công ty cổ phần Bột giặt Lix và Công ty TNHH MTV Thuốc Lá Thăng Long quản lý, sử dụng.

image-1.jpg
Khu đất của Công ty thuốc lá Thăng Long bị thu hồi

UBND TP. Hà Nội giao Công ty cổ phần bất động sản Xavinco, Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh bất động sản Thăng Long và Công ty TNHH Xavinco diện tích đất thu hồi nêu trên, để thực hiện dự án Khu chức năng đô thị Vinhomes Smart City.

Trong tổng số 110.084,1m2 đất có 52.070m2 đất ở để xây dựng công trình hỗn hợp (thương mại, dịch vụ, ở); 17.350m2 đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo; 4.500m2 đất thương mại dịch vụ để xây dựng công trình công cộng đơn vị ở; 15.180m2 đất thương mại dịch vụ để xây dựng công trình công cộng đô thị thành phố và khu vực; 9.914,1m2 đất công trình giao thông; 11.070m2 đất sử dụng vào mục đích công cộng.

UBND thành phố giao các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao về chuyên ngành có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn các công ty liên quan trên thực hiện các nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định.

.

Thanh Hiếu
#Thu hồi đất #Hà Nội #Khu đô thị #Đường Nguyễn Trãi #Cao xà lá

