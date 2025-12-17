Quy mô loạt dự án trọng điểm khởi công, động thổ ngày 19/12 ở TPHCM

TPO - Ngày 19/12, nhiều dự án trọng điểm quy mô lớn, có ý nghĩa đặc biệt tại TPHCM sẽ đồng loạt khởi công, khánh thành và động thổ.

Mới đây, UBND TP.HCM đã chính thức phê duyệt danh sách các dự án trọng điểm quy mô lớn, có ý nghĩa đặc biệt, dự kiến đồng loạt khởi công, khánh thành và động thổ vào ngày 19/12, hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Không chỉ mang tổng mức đầu tư lớn, các dự án này còn đánh dấu bước chuyển quan trọng trong chiến lược phát triển của thành phố. Đây là minh chứng rõ nét cho quyết tâm của TP.HCM trong việc kiến tạo không gian đô thị hiện đại, đồng bộ hạ tầng, nâng cao chất lượng sống của người dân, đồng thời tạo nền tảng và động lực mới cho phát triển kinh tế – xã hội bền vững trong giai đoạn tới.

Dưới đây là một số dự án tiêu biểu:

Cao tốc TPHCM - Mộc Bài

Theo kế hoạch, Ban Giao thông TP.HCM sẽ tổ chức khởi công dự án thành phần 2 thuộc dự án xây dựng cao tốc TP.HCM – Mộc Bài giai đoạn 1, đoạn đi qua xã Phú Hòa Đông.

Dự án tập trung đầu tư hệ thống đường gom dân sinh với tổng chiều dài gần 43 km. Trong đó, đoạn qua địa bàn TP.HCM dài khoảng 19,66 km, đoạn qua tỉnh Tây Ninh dài khoảng 23,48 km, mặt cắt ngang mỗi tuyến rộng 5 m. Cùng với đó, dự án sẽ xây dựng 7 cầu vượt và 7 hầm chui dân sinh trên địa bàn TP.HCM, đồng thời triển khai các hạng mục tương tự tại tỉnh Tây Ninh nhằm đảm bảo kết nối thông suốt cho người dân hai bên tuyến.

Tổng mức đầu tư của dự án thành phần này là 2.422 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2025 - 2027.

Phối cảnh cao tốc TPHCM - Mộc Bài.

Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài có tổng chiều dài gần 51 km, trong đó đoạn đi qua địa bàn TP.HCM dài khoảng 24,7 km, với tổng mức đầu tư khoảng 20.000 tỷ đồng. Dự án được chia thành 4 dự án thành phần, triển khai theo lộ trình cụ thể.

Ngoài dự án thành phần 2 như đã nêu, dự án chính (dự án thành phần 1) sẽ được thực hiện theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BOT), với tổng vốn hơn 10.400 tỷ đồng. Đến nay, công tác mời thầu đã hoàn tất, ghi nhận 3 nhà đầu tư nộp hồ sơ quan tâm, trong đó có 2 nhà đầu tư nước ngoài. Ban Giao thông TP.HCM đang đánh giá năng lực, kinh nghiệm và tài chính các nhà đầu tư, dự kiến tổ chức đấu thầu lựa chọn trong tháng 1/2026 và phấn đấu khởi công dự án vào tháng 3/2026.

Theo kế hoạch, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác vào cuối năm 2027. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ giảm tải cho Quốc lộ 22, tăng cường kết nối với các tuyến vành đai TP.HCM, đồng thời tạo trục giao thông tốc độ cao, an toàn trên hành lang vận tải TP.HCM – Tây Ninh.

Không chỉ có ý nghĩa về giao thông, dự án còn góp phần hình thành chuỗi công nghiệp – đô thị Mộc Bài – TP.HCM – cảng Cái Mép – Thị Vải, gắn với hành lang kinh tế Xuyên Á, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội TP.HCM, Tây Ninh và toàn vùng Đông Nam Bộ.

Vành đai 2 - TPHCM

Ngày 19/12, Ban Giao thông TPHCM dự kiến khởi công 2 đoạn của đường Vành đai 2 - với mục tiêu khép kín tuyến vành đai chiến lược này.

Trong đó, dự án thành phần 1 xây dựng đoạn từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp (đoạn 1) tại phường Tăng Nhơn Phú, có chiều dài 3,578 km, mặt cắt ngang 67 m, tổng mức đầu tư 2.653 tỷ đồng.

Phối cảnh dự án đường vành đai 2, đoạn từ đường Võ Nguyên Giáp đến Phạm Văn Đồng (đoạn 2).

Dự án thành phần 2 tiếp nối từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Phạm Văn Đồng (đoạn 2), dài 2,446 km, cũng với mặt cắt 67 m, tổng mức đầu tư 2.587 tỷ đồng.

Cả hai dự án đều được triển khai trong giai đoạn 2025-2027, nhằm tạo sự đồng bộ về hạ tầng, nâng cao năng lực kết nối, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa và từng bước giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực trung tâm thành phố.

Cầu - đường Nguyễn Khoái

Ban Giao thông Thành phố cũng dự kiến khởi công dự án cầu - đường Nguyễn Khoái (kết nối quận 7, quận 4 và quận 1 cũ) vào ngày 19/12.

Dự án bao gồm hệ thống cầu vượt bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, vượt kênh Tẻ và rạch Bến Nghé, với tổng chiều dài khoảng 2.576 m, mặt cắt ngang thay đổi từ 6,5 m đến 25,5 m.

Công tác chuẩn bị mặt bằng cho dự án đang được khẩn trương triển khai. Ảnh: Phạm Nguyễn

Ngoài ra, công trình còn xây dựng các tuyến đường đầu cầu, đường gom Nguyễn Khoái và đường gom hai bên đường Hoàng Trọng Mậu, tạo nên một hệ thống giao thông đồng bộ và hoàn chỉnh.

Phối cảnh dự án.

Dự án có tổng mức đầu tư lên đến 3.724 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2025-2027, góp phần hình thành trục giao thông mới theo đúng định hướng quy hoạch, mở rộng không gian phát triển đô thị và tăng cường kết nối giữa các khu vực trọng điểm của thành phố.

Mở rộng tuyến đường Hội Bài - Phước Tân (ĐT992)

Theo kế hoạch, tuyến đường Hội Bài - Phước Tân (ĐT992) đoạn từ Quốc lộ 51 đến đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu (qua phường Tân Hải và xã Châu Pha) sẽ được khởi công mở rộng.

Đây là công trình giao thông đường bộ trong đô thị, thuộc nhóm A, có điểm đầu tại ngã tư Châu Pha – Tóc Tiên, cách tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu khoảng 250 m và điểm cuối kết nối với dự án đường 991B trên địa bàn phường Tân Hải.

Công trình được thiết kế với vận tốc 80 km/giờ, quy mô 4 làn xe ô tô và 2 làn hỗn hợp.

Tổng mức đầu tư dự án lên đến 3.690 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2025–2027, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, tăng cường khả năng kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực cửa ngõ phía Đông.

Xây dựng Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM

Ngày 19/12, dự án xây dựng Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM sẽ được triển khai tại số 4 Phạm Ngọc Thạch (phường Sài Gòn), do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp làm chủ đầu tư. Đây là công trình dân dụng nhóm A, có quy mô lớn và ý nghĩa quan trọng đối với đời sống văn hóa – xã hội của thanh niên thành phố.

Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM.

Theo quy hoạch được phê duyệt, dự án được xây dựng trên khu đất rộng 14.344,57 m². Công trình gồm 21 tầng nổi và 4 tầng hầm, với chiều cao tính từ cốt đường nội bộ -0,650 (tương ứng cao độ quốc gia Hòn Dấu +8,74 m) đến đỉnh mái đạt 84,15 m.

Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 2.240 tỷ đồng, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2025 – 2028. Khi hoàn thành, Nhà Văn hóa Thanh niên mới được kỳ vọng trở thành trung tâm sinh hoạt văn hóa – xã hội hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập, sáng tạo, giao lưu của giới trẻ, đồng thời tạo nên một công trình mang tính biểu tượng mới của thanh niên TP.HCM.

Động thổ dự án đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ

Ngoài các dự án đầu tư công kể trên, một số dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) chiến lược như tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ cũng sẽ được triển khai trong ngày 19/12.

Theo kế hoạch, lễ động thổ dự án này sẽ được tổ chức tại xã Cần Giờ. Đây là công trình hạ tầng giao thông chiến lược, được kỳ vọng mở ra trục kết nối hiện đại từ trung tâm thành phố ra vùng biển phía Nam.

Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed làm chủ đầu tư. Tuyến đường sắt có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc kết nối trực tiếp khu vực trung tâm TP.HCM với Cần Giờ – địa bàn giàu tiềm năng về kinh tế biển, du lịch sinh thái và phát triển đô thị ven biển.

Ảnh minh họa.

Tuyến đường sắt được xây dựng theo tiêu chuẩn đường đôi, khổ ray 1.435 mm, ứng dụng công nghệ điện khí hóa hiện đại. Chiều dài tuyến chính khoảng 54,062 km, với tốc độ thiết kế lên đến 350 km/giờ, tải trọng trục 17 tấn/trục, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật cao của hệ thống đường sắt tốc độ cao tiên tiến trên thế giới.

Dự án được chia thành các giai đoạn đầu tư phù hợp với nhu cầu vận tải. Giai đoạn 1 sẽ xây dựng hai nhà ga chính gồm ga Bến Thành và ga Cần Giờ. Giai đoạn 2, khi nhu cầu đi lại tăng cao, sẽ tiếp tục đầu tư thêm bốn nhà ga gồm Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè và Bình Khánh, từng bước hoàn thiện mạng lưới kết nối.

Ngoài các nhà ga, dự án còn bố trí 1 depot và 1 trung tâm điều hành, kiểm soát vận hành (OCC), dự kiến đặt tại xã Cần Giờ, nhằm đảm bảo công tác quản lý, điều hành và khai thác tuyến được đồng bộ, an toàn và hiệu quả.

Với tổng mức đầu tư khoảng 115.214 tỷ đồng, dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2025 - 2028. Khi hoàn thành, tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành – Cần Giờ sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM ra khu vực biển Cần Giờ, đồng thời tạo động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, du lịch và hạ tầng giao thông khu vực phía Nam thành phố.