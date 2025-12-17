Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Công viên xếp chữ Marina Park: "Tọa độ" giải trí đầy sắc màu ngay Ga Metro Ba Son

Quỳnh Duyên (Tổng hợp)
HHTO - Công viên xếp chữ Marina Park đang là địa điểm check-in thu hút nhiều sự quan tâm bởi không gian lý tưởng. Không chỉ đốn tim giới trẻ bởi những góc chụp lung linh huyền ảo mà netizen còn có thể chill hết nấc, ngắm cảnh đêm và tận hưởng làn gió mát rượi bên bờ sông.

Nằm cạnh lối ra số 3 Ga Ba Son, công viên xếp chữ đang trở thành điểm đến hot nhất mùa lễ hội năm nay. Không chỉ thu hút giới trẻ đến check-in, nơi đây còn là địa điểm lý tưởng để các gia đình ghé thăm và lưu lại những khoảnh khắc đẹp.

Nằm cạnh lối ra số 3 Ga Ba Son và dưới chân tòa nhà Marina Park, công viên xếp chữ là điểm tham quan nổi bật dịp cuối năm. (Nguồn: @saigonloco)

Vào 18h30 mỗi tối, các hệ thống đèn LED đa sắc được thiết kế thành các khối chữ sẽ đồng loạt thắp sáng tạo nên hiệu ứng thị giác mạnh mẽ, rực rỡ và nổi bật giữa trời đêm. Không gian lung linh này ngay lập tức trở thành background lý tưởng cho những bức ảnh "nghìn like" của giới trẻ Sài thành.

z7329382767060-427e81d361b640a5c53171a4e603793e.jpg
Khung cảnh lung linh, rực rỡ sắc màu tại công viên ánh sáng. (Ảnh: nguyenmay.93)

Bên cạnh đó, "tọa độ" check-in này còn ghi điểm nhờ không gian mở thoáng mát. Với view bờ sông thoáng đãng, bãi cỏ xanh mướt tại công viên đã trở thành địa điểm lý tưởng để giới trẻ tụ tập thư giãn, trò chuyện và chiêm ngưỡng vẻ đẹp rực rỡ của thành phố về đêm. Tuy nhiên, khi đến vui chơi, ăn uống nhẹ tại bãi cỏ các netizen cần chú ý giữ gìn vệ sinh chung, thu dọn rác sạch sẽ.

z7329393853630-6844f3c99cf1195946f125c27e44a8bd.jpg
Chiếc view ngắm trọn cầu Ba Son và Landmark 81 khiến giới trẻ mê mẩn.(Ảnh: nguyenmay.93)
Điểm hẹn mới của giới trẻ TPHCM. (Nguồn: @saigondidauta)

Ngoài ra, một trong những yếu tố khiến công viên xếp chữ trở thành địa điểm check-in “hót hòn họt” chính là vị trí kết nối giao thông cực kỳ thuận lợi. Nằm ngay tại lối ra số 3 của Ga Ba Son, du khách có thể trải nghiệm tuyến Metro số 1 và chỉ cần bước ra khỏi nhà ga là đã đặt chân đến ngay khu vực công viên. Nơi đây được dự đoán sẽ là điểm hẹn không thể bỏ qua của người dân thành phố trong mùa lễ hội sắp tới.

image.jpg
Quỳnh Duyên (Tổng hợp)
#công viên xếp chữ #Ga Ba Son #check-in #lễ hội #chụp ảnh #sống ảo

