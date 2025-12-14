Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bí quyết giúp nhà cửa trông sang trọng hơn mà không cần cải tạo phức tạp

Ái Phương
HHTO - Trang trí nhà cửa không phải là một việc đơn giản. Đừng nghĩ rằng chỉ cần cải tạo và sắp xếp mọi thứ như những bức ảnh long lanh trên mạng là xong. Nó sẽ vẫn không ổn chỗ này, không hoàn hảo chỗ kia, việc phải làm không chỉ là chi tiền bạc mà còn cần sự chú ý đến từng chi tiết.

Bảng màu

modern-luxury-dark-living-room-interior-background-with-grey-armchair-dark-room-interior-mock-up-black-empty-wall-mockup-vintage-living-room-mockup-3d-rendering-min.jpg

Các nhà thiết kế nội thất có kinh nghiệm đều cho rằng nền tảng của một bộ nội thất hài hòa và gắn kết chính là bảng màu được cân nhắc kỹ lưỡng. Chỉ nên sử dụng từ ba đến năm tông màu để tránh sự rối mắt. Nguyên tắc màu sắc này sẽ tạo thêm nhiều lớp cho không gian, khiến nó trở nên sống động và sang trọng hơn về mặt thị giác.

Màu tường và trần nhà

blobid1679563692467.jpg

Lựa chọn màu tường và trần nhà là rất quan trọng, nó có thể mang lại cho ngôi nhà của bạn sự sang trọng tinh tế và làm nền để tôn lên phần nội thất được đầu tư bài bản. Đừng lúc nào cũng chọn màu trắng tinh nhàm chán, dễ bẩn và dễ lộ khuyết điểm, thay vào đó hãy thử những tông trắng kem ấm áp hơn, có thể hơi ngả nâu hoặc ngả xám, tùy vào sở thích của bạn.

Những bề mặt sáng bóng

5.png

Việc sử dụng quá nhiều bề mặt sáng bóng trong thiết kế nội thất có thể làm giảm giá trị không gian về mặt thị giác, trong khi chi phí vật liệu lại cao. Các nhà thiết kế nội thất có kinh nghiệm thường ưu tiên các bề mặt mờ, tông màu dịu nhẹ giúp hòa hợp với các yếu tố trang trí khác.

Nhiễu thị giác

6.png

Các vật dụng nằm rải rác sẽ tạo ra hiệu ứng nhiễu thị giác, làm giảm giá trị tổng thể của căn nhà và các loại nội thất.

1d2c2270377f7f536acb36e1fe1bbe5c.jpg

Giải pháp khả thi cho vấn đề này chính là cất mọi thứ vào tủ, các hốc tường hoặc kệ trang trí chỉ đặt từ một đến hai món tạo điểm nhấn, giảm thiểu tối đa các vật đặt trên mặt bàn, mặt kệ, cuối cùng là dùng khay hoặc giỏ trang trí để đựng các vật dụng nhỏ.

Ái Phương
