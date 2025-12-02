Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trời lạnh "đẩy trend" set trà bếp than kèm đồ nướng, quán có view hồ là điểm cộng

Sam

HHTO - Tại Hà Nội, set trà kèm đồ ăn vặt đang hot rần rần khi trời chuyển lạnh về đêm. Vì nướng bếp than nên loại hình đồ uống này thường được các cơ sở có chỗ ngồi ngoài trời áp dụng.

Bạn còn nhớ trà sữa nướng Vân Nam "hot điên đảo" vào năm 2023? Set trà nướng đang gây sốt hiện tại có thể coi là phiên bản nâng cấp. Ban đầu, một số cửa hàng thường tặng kèm đồ ăn vặt dạng như ô mai, snack... Cuối năm 2024, thực đơn đồ ăn được cập nhật như hạt dẻ, bánh hạt dẻ, cơm lam, khoai lang mật... kèm mỗi bàn trà là một bếp than nhỏ để tiện cho khách ngồi nói chuyện, nhâm nhi, sưởi ấm khi trời chuyển lạnh. Trào lưu này đang trở lại vào mùa Đông này tại Hà Nội.

screenshot-849.png
screenshot-848.png
Ảnh chụp màn hình từ TikTok @vaminhlachidayy, @phehanoi

Không nhất thiết phải là trà sữa nướng Vân Nam, tùy quán sẽ bán các loại trà riêng, có thể là trà ô long, yến mạch... Đồ ăn vặt đi kèm có thể được bán theo set trà (từ 35K đến 150K đồng) hoặc bán lẻ theo đĩa/ gói. Nhóm bạn đi càng đông càng rẻ, cách "thưởng trà" này chỉ có thể đạt "level max" vào mùa lạnh nên giới trẻ càng tích cực "đu trend".

Video: @chillwith.dnt
Video: Phê ta

Vì sử dụng than hoa nên đa số các quán bán set trà này sẽ có không gian ngồi ngoài trời. Giới trẻ ưa thích tìm đến quán có sân vườn hoặc góc nhìn ra mặt hồ để "chill chill" chút không khí lạnh. "Tọa độ" dễ tìm nhất ở Hà Nội là khu vực phố cổ, hồ Tây đoạn phố Trích Sài, khu phố Quảng An hoặc Hoàng Cầu... như Phê Ta, Cha Cha cake, Mod café...

cover-1.jpg
Sam
#trà sữa nướng #quán cafe trà sữa nướng #trà sữa nướng Vân Nam #set trà bếp than #trà nướng bếp than #trend

