TP.HCM: Giới trẻ háo hức check-in tại photobooth bên trong Bưu điện thành phố

HHTO - Gần đây, hình ảnh tiệm photobooth độc đáo đặt bên trong Bưu điện TP. Hồ Chí Minh đã trở thành “cơn sốt", thu hút nhiều sự quan tâm của giới trẻ. Sự xuất hiện mới mẻ này không chỉ mang nét hiện đại, phù hợp với xu hướng, mà còn góp phần giữ gìn văn hóa thư tay, tem thư quen thuộc một thời.

Được biết, tiệm photobooth có tên gọi “Tem Booth”, là sản phẩm hợp tác giữa Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) và Wis Corner (Wisteria EME), được chính thức đưa vào hoạt động từ tháng 10 năm nay.

Điểm hấp dẫn của dịch vụ mới toanh này, trước hết, là việc photobooth được đặt trong một địa điểm văn hoá, lịch sử nổi tiếng của thành phố, đại diện cho sự giao thoa giữa văn hoá hiện đại và cổ kính.

Ảnh: Vietnam Post.

Ngoài ra, không chỉ được tự tay chụp ảnh cá nhân, lưu giữ kỉ niệm cùng bạn bè và người thân như bao photobooth khác mà tại đây, teen còn có thể in ảnh trực tiếp lên postcard hoặc tem thư cá nhân được thiết kế theo khung tiêu chuẩn để có thể gửi đi khắp nơi trên thế giới.

Với giá dao động chỉ từ 100.000 đồng đến 130.000 đồng tuỳ khung ảnh, giờ đây, giới trẻ đã có thể ghi lại những bức ảnh đậm chất Việt Nam tại một trong những công trình kiến trúc đẹp nhất của Sài Gòn.

Video: @lynh_luu.

Đặc biệt, tại đây, các phụ kiện cũng vô cùng độc đáo, đều mang những phong cách rất riêng của văn hoá Việt, chẳng hạn như nón lá, phụ kiện cờ cầm tay, ly cà phê sữa,....

Sự xuất hiện của “Tem Booth” không chỉ là điểm “check-in” độc đáo mới cho giới trẻ mà còn là một “toạ độ” thu hút nhiều du khách, ai đến đây cũng muốn trải nghiệm ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Video: @suuu.lubu.

Chỉ sau hơn hai tháng hoạt động, tiệm photobooth độc đáo này đã nhanh chóng trở thành điểm “sống ảo” không thể bỏ lỡ, nơi để nhiều bạn trẻ vừa lưu giữ những kỉ niệm đẹp cùng gia đình, bạn bè, vừa tìm hiểu sâu sắc hơn về văn hoá thư tay thời xưa và bưu điện thành phố.