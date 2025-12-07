Top 7 nhân vật sở hữu sức mạnh vượt xa Naruto: Con trai Boruto có được gọi tên?

Thế giới của Boruto: Two Blue Vortex khẳng định kỷ nguyên mà Naruto Uzumaki đứng trên đỉnh cao tuyệt đối đã chính thức khép lại. Việc mất đi Kurama cùng với sự xuất hiện của thế hệ mới hùng mạnh, Shinjutsu đáng sợ và cả những thực thể gần như bất tử đã khiến "anh hùng Làng Lá" một thời đánh mất ngôi vương sức mạnh. Vậy, có những ai hiện tại thừa hưởng năng lực vượt trội hơn Naruto?

Code

Code thừa kế ấn Karma Trắng, lại còn nguyên vẹn sức mạnh của Isshiki Otsutsuki nên được xem là một trong những mối đe dọa đáng sợ nhất. Sau sự kiện timeskip, Code đã dễ dàng đánh bại Sasuke Uchiha chỉ bằng một tay. Khi ngay cả Thần Nhãn lẫy lừng của dòng họ Uchiha cũng gục ngã nhanh chóng như vậy, thì Naruto hiện tại gần như không có cửa chiến thắng nếu phải đối đầu trực diện.

Chị em Eida - Daemon

Eida và em trai Daemon lại thuộc về một cấp độ hoàn toàn khác. Eida sở hữu thuật Shinjutsu Toàn Năng có thể bóp méo cả thực tại, thay đổi ký ức của toàn nhân loại chỉ trong tích tắc. Ngay cả Isshiki khi còn sống cũng từng e ngại sức mạnh của cô. Trong khi đó, Daemon đơn giản "không thể bị đánh trúng". Mọi đòn tấn công, mọi ý định gây hại đều tự động phản ngược lại kẻ ra đòn, thế nên chắc chắn sẽ khiến Naruto phải chùn bước.

Hidari và Jura

Các thực thể Shinju gồm Hidari (bản sao từ ADN của Sasuke) và Jura chắc chắn sẽ khiến Naruto chịu khuất phục. Hidari thừa hưởng gần như toàn bộ kỹ năng của Sasuke, cùng với đó là Mộc Độn và Rinnegan, đủ để khiến kẻ địch hùng mạnh như Naruto cũng chật vật. Mặt khác, Jura mới thực sự là quái vật đứng đầu chuỗi thức ăn hiện tại, là hiện thân của Thập Vĩ có khả năng tái sinh gần như vô hạn. Hỏa lực của hắn thậm chí có thể hạ gục Boruto - con trai cưng của Naruto chỉ trong một đòn.

Sarada Uchiha

Thế hệ trẻ có không ít nhân vật vượt qua huyền thoại một thời như Naruto. Đơn cử là Sarada Uchiha, sau khi thức tỉnh Vạn Hoa Đồng Tả Luân Nhãn vĩnh viễn đã sở hữu Đại Nhật Linh Ohirume - kỹ thuật tạo ra nhiều hố đen có khả năng nghiền nát mọi thứ với lực hấp dẫn vô hạn. Cô đã đơn thân hạ gục một Shinju chỉ trong tích tắc, thành tích mà Naruto đỉnh cao cũng chưa chắc làm được dễ dàng đến vậy.

Kawaki

Nhiều độc giả sẽ nghi ngờ với Kawaki trong danh sách này, nhưng cậu hoàn toàn xứng đáng. Kawaki với Karma Isshiki hoàn chỉnh, nắm trong tay các kỹ thuật Sukuna Hikona và Đại Hắc Thiên Daikokuten cùng thanh đen và thể chất Otsutsuki, nhờ đó mà đạt đến cảnh giới mà Naruto từng mơ ước ở cuối Đại chiến Ninja lần thứ tư.

Boruto

Cuối cùng, người đứng trên tất cả chính là Boruto Uzumaki, con trai của Naruto. Sau 3 năm huấn luyện khắc nghiệt dưới tay Sasuke và Kashin Koji, cộng thêm sở hữu hoàn toàn Karma Momoshiki, Boruto hiện tại đã vượt xa cha mình trong quá khứ. Tốc độ, sức mạnh, kỹ thuật, kinh nghiệm chiến đấu, tất cả đều ở một đẳng cấp khác so với Naruto, đích thị "con hơn cha là nhà có phút".

Naruto vẫn là biểu tượng, vẫn là người anh hùng vĩ đại nhất trong lịch sử làng Lá. Nhưng thời đại đã thay đổi. Ánh sáng của “Con trai của Lời tiên tri” giờ đây chỉ còn là một ngôi sao sáng giữa muôn vàn vì tinh tú rực rỡ hơn, mạnh mẽ hơn, và đáng sợ hơn rất nhiều. Thế hệ mới không chỉ kế thừa, họ đã thực sự vượt qua người đi trước, một cách không thể chối cãi.