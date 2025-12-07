Gợi ý kết hợp màu sắc quần áo giúp các chàng trai sống khép kín ăn mặc đẹp hơn

HHTO - Các chàng trai khiêm tốn, khép kín vẫn hoàn toàn có thể theo đuổi thời trang và nâng tầm phong cách. Với những sự kết hợp màu sắc kinh điển lẫn phá cách, trang phục của bạn sẽ trông đẹp và sang trọng hơn, dù không cần tốn quá nhiều công sức.

1. Màu đen và kem trang nhã, hiện đại

Đen và trắng là bộ đôi bất diệt và không bao giờ lỗi thời, nhưng đôi khi nó được nhận xét là bình thường và dễ đoán. Để thay đổi phong thái nhưng vẫn giữ được tính cổ điển, tối giản, hay thay màu trắng thành màu kem, toàn bộ diện mạo sẽ trở nên nổi bật và sang trọng hơn. Quần kem kết hợp với áo len màu đen cổ lọ trông thật nhẹ nhàng và hiện đại. Hoặc thử quần jeans đen với áo hoodie màu kem để có vẻ ngoài vừa sành điệu vừa trang nhã.

2. Xám và đỏ burgundy tạo dấu ấn nhẹ nhàng

Xám là một trong những màu sắc rất dễ phối đồ. Ngược lại, đỏ burgundy lại mang đến một chút cá tính và ấn tượng. Để trang phục không bị quá lố hay gây chú ý, hãy kết hợp áo len xám với quần đỏ burgundy, bạn sẽ có ngay vẻ ngoài chỉn chu mà thời trang.

Hoặc bạn cũng có thể giữ phong cách giản dị với áo hoodie đỏ burgundy và quần jogger xám.

3. Trắng và be cổ điển, thanh lịch

Nếu bạn đang tìm kiếm một vẻ ngoài lịch lãm, tươi mới, thì sự kết hợp màu sắc này chính là lựa chọn hoàn hảo.

Trắng và be nhẹ nhàng, mềm mại và cực kỳ dễ phối đồ. Kết hợp áo phông trắng với quần chinos màu be, hoặc áo hoodie màu be với giày thể thao trắng, diện mạo của bạn sẽ trông hiện đại và sang trọng bất ngờ.

4. Màu than đen và tông cam gỉ sét ấm áp, sang trọng

Màu than giống như một phiên bản nhẹ nhàng hơn của màu đen, nó giữ cho mọi thứ sắc nét mà không tạo cảm giác quá nặng nề. Ngược lại, màu cam gỉ mang đến một chút táo bạo, ấn tượng nhưng không quá chói lóa, giúp bạn thu hút một cách tinh tế.

Hãy thử mặc áo phông màu cam gỉ với áo khoác màu than đen, hoặc kết hợp quần short màu than và áo sơ mi màu gỉ sét để có một vẻ ngoài ấm áp, thư thái. Sự kết hợp này cũng phù hợp với mùa lạnh, nó làm bạn bừng sáng một cách nhẹ nhàng, âm thầm.