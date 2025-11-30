Chỉ cần ngồi đọc 15 phút, teen đã góp sức quyên góp sách đến khu vực khó khăn

Những teen yêu đọc sách có thể ghé địa chỉ 16 Alexandre De Rhodes, Phường Sài Gòn, TP.HCM, để tham gia hoạt động Ngồi xuống cùng đọc. Chỉ cần dành ít nhất 15 phút đọc sách, teen đã góp một phần nhỏ để trao tặng sách đến những vùng khó khăn rồi đó! Bởi cứ mỗi 10 bạn đọc ít nhất 15 phút, NXB sẽ quyên tặng một cuốn sách bất kỳ.

Hoạt động có đa dạng đầu sách từ văn học, lịch sử, địa lý… cho teen tha hồ lựa chọn. Các sách mới ra mắt như “Bội Ước”, “Con Gái - Fille” của nhà văn Camille Laurens cũng được trưng bày, và quan trọng là được đọc hoàn toàn miễn phí.

Không gian đọc sách có máy lạnh và view cây xanh siêu chữa lành cho teen.

Không gian ngồi được trang bị đầy đủ ánh sáng, cùng những chậu cây xanh mini đáng yêu, còn có cả xích đu và lều mini để teen tự tạo cho mình một góc riêng, thoải mái đắm chìm vào thế giới riêng.

Ngoài ra, teen còn có thể thử vận may của mình. Một số cuốn sách được các nhà văn bí mật ký tặng, chờ các teen săn lùng. Chẳng hạn, cuốn Hồ Nước Mùa Xuân của nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc hiện có một bản ký tặng chưa có chủ đang chờ người "tìm" thấy.

Sách đa dạng thể loại và lứa tuổi, từ văn học, sinh học đến lịch sử,...

Bạn Khánh Nguyên (18 tuổi) hào hứng chia sẻ: “Lần đầu mình tham gia hoạt động này nên thấy vui lắm. Chỉ cần 15 phút đọc sách mà có thể giúp gửi thêm tri thức đến các bạn ở vùng khó khăn, mình thấy điều này thật sự rất ý nghĩa".

Khánh Nguyên cho biết đây là hoạt động rất ý nghĩa và nhân văn.

Khi bắt đầu tham gia hoạt động đọc sách, các teen sẽ được nhân viên phát một thẻ đọc. Teen chỉ cần điền thông tin vào thẻ và trả lại khi đọc xong. Nhà xuất bản sẽ dựa vào số thẻ để tổng hợp lại số lượng sách để quyên góp đó.

Cơ hội để teen khui túi mù, săn chữ ký của tác giả mà teen hâm mộ.

Hoạt động có nước lọc miễn phí cho teen nữa, nên các bạn lưu ý hạn chế mang đồ ăn, nước uống từ ngoài vào để tránh làm đổ lên sách nhé. Hoặc bạn có thể đựng nước trong bình nước riêng của mình, việc này được nhà xuất bản khuyến khích nè!

Nếu cuối tuần chưa biết đi đâu hãy rủ ngay hội cạ cứng đến đây đọc sách nhé! Vừa tiếp thu thêm tri thức, vừa có những khoảng thời gian thư giãn, mà còn góp phần mang sách đến những vùng khó khăn nữa. Hoạt động này sẽ diễn ra xuyên suốt tháng 12.