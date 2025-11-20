Du khách đến Đà Lạt cần lưu ý gì sau sự cố đèo Mimosa bị đứt gãy làm đôi?

HHTO - Sự cố sạt lở nghiêm trọng tại Đèo Mimosa khiến tuyến cửa ngõ phía Nam của Đà Lạt tê liệt sáng 20/11 đã ảnh hưởng lớn đến việc di chuyển của người dân, du khách và các đơn vị vận tải.

Đèo Mimosa phong tỏa, du khách cần đổi lộ trình

Theo đó, ngày 20/11, khu vực Km 226+500 trên đèo Mimosa, hướng từ Đức Trọng đi Đà Lạt (thuộc địa phận phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) bị đứt gãy hoàn toàn, mặt đường sụt xuống taluy âm sâu gần 30 m, kéo dài khoảng 100 m. Lực lượng chức năng đã phong tỏa toàn bộ khu vực này, cấm phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.

Du khách di chuyển từ TP.HCM hoặc các tỉnh phía Nam lên Đà Lạt không thể đi theo tuyến Mimosa như thông thường. Thay vào đó, hành khách được yêu cầu chuyển hướng sang Đèo Prenn hoặc Đèo Dran - những tuyến thay thế đang thông suốt. Tuy nhiên, lượng xe đổ dồn sang các cung đường này có thể khiến giao thông đông đúc hơn vào giờ cao điểm.

Sự cố được ghi nhận xảy ra vào đêm 19/11. May mắn, một số tài xế đã kịp thời phát hiện vụ việc và chủ động dừng phương tiện, tránh được những thiệt hại đáng tiếc về người và tài sản. (Ảnh: Lâm Đồng hôm nay)

Du khách cần cập nhật liên tục tình trạng giao thông trước khi xuất phát

Do khu vực Tây Nguyên trong những ngày qua xuất hiện mưa lớn kéo dài, nguy cơ cao sạt lở các tuyến đèo. Du khách nên kiểm tra thông tin từ Ban An toàn giao thông Lâm Đồng, CSGT hoặc các hãng xe khách để nắm tình trạng đường đi. Việc cập nhật theo từng giờ giúp đảm bảo an toàn, tránh bị kẹt xe, quay đầu hoặc phải chờ đợi giữa đèo khi lực lượng chức năng phân luồng.

Nếu di chuyển bằng xe cá nhân, đặc biệt là xe máy, nên ưu tiên khung giờ trời khô ráo, tránh đi đêm vì sương mù dày, tầm nhìn kém và khó phát hiện những vị trí mặt đường yếu.

Tính toán thời gian di chuyển và phương án dự phòng

Việc Đèo Mimosa tê liệt đồng nghĩa với thời gian di chuyển vào trung tâm Đà Lạt có thể bị kéo dài hơn thường lệ. Du khách cần tính toán lại lịch trình, tránh đặt lịch check-in, lịch hẹn hoặc tour quá sát giờ dự kiến đến nơi.

Các đoàn du lịch đông người, gia đình có người già hoặc trẻ nhỏ càng cần chuẩn bị kỹ: mang theo đồ ăn nhẹ, nước uống, áo ấm và pin dự phòng phòng trường hợp phải chờ phân luồng giao thông.

Chỉ dẫn hướng di chuyển đèo Sacom lên Đà Lạt.

Một số khách sạn, homestay ở Đà Lạt hiện hỗ trợ chính sách đổi giờ nhận phòng khi khách gặp sự cố giao thông. Du khách nên liên hệ trước để thống nhất phương án linh hoạt, tránh mất phí hoặc gây căng thẳng cho cả hai bên.

Bên cạnh đó, nên hạn chế lịch trình dày đặc trong ngày đầu tiên. Việc dồn quá nhiều điểm tham quan có thể khiến chuyến đi bị xáo trộn nếu bạn đến muộn vì kẹt đường.

Chỉ dẫn hướng di chuyển đèo Tà Nung lên Đà Lạt.

Cẩn trọng khi tham quan các khu vực đồi dốc

Mưa lớn không chỉ ảnh hưởng tới Đèo Mimosa mà còn gây nguy cơ sạt trượt ở nhiều điểm đồi dốc quanh Đà Lạt. Du khách hạn chế đi vào các tuyến đường hẻm vắng, khu vực đang thi công hoặc điểm check-in ngoài tự nhiên nếu thời tiết xấu.

Khi mưa lớn, nên tạm hoãn các hoạt động trekking, săn mây, đi rừng hoặc cắm trại để đảm bảo an toàn.

Sự cố sạt lở tại Đèo Mimosa là lời nhắc du khách cần thận trọng hơn khi di chuyển trong thời điểm này tại Đà Lạt. Chuẩn bị kỹ lưỡng, nắm thông tin liên tục và ưu tiên an toàn sẽ giúp chuyến đi của du khách ít rủi ro, giữ được trọn vẹn trải nghiệm nơi thành phố sương mù.