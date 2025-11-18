Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Affogato - đồ uống khiến giới trẻ FOMO dạo này, khó tìm nơi ngon "chuẩn vị"

Sam

HHTO - Giới trẻ vừa muốn đi thưởng thức Affogato vừa bị cuốn vào những video đổ cà phê/ chocolate vào phần kem, từ hồi hộp đến thở phào "may quá (chủ clip) không rót ra ngoài".

Affogato không phải món mới nhưng đột nhiên nổi lên sau hàng loạt nội dung review trên TikTok từ một quán cà phê ở Hà Nội. Affogato là món tráng miệng của Ý, thường kết hợp giữa kem lạnh và espresso nóng. Loại đồ uống này được đánh giá là lạ miệng, hợp lý vào tiết Thu hơi se lạnh hiện tại.

paioi.jpg
paioi-1.jpg
Ảnh: PaiOi Café

Affogato tạo thành cơn sốt trên TikTok và Threads tại Việt Nam. Không ít clip thu về hàng triệu lượt xem bởi những dân mạng bị cuốn vào cách chủ clip đổ phần espresso hoặc cacao/ chocolate vào ly kem.

Nếu lướt trúng video "chủ nhà" đổ rơi rớt, run rẩy làm rơi nước ra ngoài thì netizen càng "tức cái mình" muốn xem tiếp cho đến khi tìm được một video "rót đúng chuẩn". Rót espresso hoặc cacao/ chocolate vào ly cũng trở thành một trong những thú vui, thử thách nhỏ thôi thúc giới trẻ tìm cách thưởng thức Affogato cho bằng được.

Cảnh báo video có gây "chết lặng". - Nguồn: TikTok linhlinhday_
Nguồn: tootheoo.21

Thực tế, Affogato không cần thiết phải được tạo hình kem có lỗ ở giữa để đổ espresso vào, có thể chỉ cần bỏ nguyên cục kem và cà phê vào ly rồi thưởng thức ngay là xong. Tuy nhiên, cách làm đang viral có tính thẩm mỹ cao. Không khó để tìm món tráng miệng này tại Hà Nội, nhất là các quán chuyên đồ Ý, thường ở khu vực quận trung tâm.

Giá một ly Affogato thường dao động từ 65.000 - 75.000 đồng/ ly. Để tìm nơi bán "chuẩn vị" sẽ khá vất vả cho người mới thử lần đầu. Theo chia sẻ của dân mạng, một số quán sử dụng kem loại phổ thông, whipping sẽ không cho ra được kết cấu cô đặc, nhanh tan hơn khi rót espresso hoặc chocolate, cacao vào bên trong, vị sẽ quá ngậy gây khó uống.

jo.jpg

Affogato đúng chuẩn cần được làm từ kem lạnh gelato ít chất béo. Đây không phải loại đồ uống nhâm nhi mà cần dùng thìa ăn ngay. Tại các cửa hàng ở Hà Nội, kem thường có vị matcha hoặc vani. Espresso đi kèm thường là 1 shot nên ai sợ mất ngủ có thể đổi thành chocolate hoặc cacao. Bên trên lớp kem có thêm một chút vụn hạt dẻ cười hoặc bột cacao để tăng độ ngậy.

Hiện tại, sau đợt lăng-xê chưa hạ nhiệt của giới trẻ Hà Nội, Affogato đã bắt đầu lan rộng ra các thành phố lớn khác như Hải Phòng, Đà Lạt, Đà Nẵng...

cover-1469.jpg
Sam
#Affogato #đồ uống gây sốt #đồ uống hot #Affogato hot #trào lưu Affogato

