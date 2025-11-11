Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Được mệnh danh "bạn gái của Hirono", Nyota có gì mà "đốn tim" tín đồ blindbox?

Hoàng Yến

HHTO - Mới được Popmart ra mắt trong thời gian gần đây, nhưng với vẻ ngoài đáng yêu và nhiều màu sắc, Nyota nhanh chóng “đốn tim” nhiều tín đồ sưu tập túi/hộp mù (blindbox).

Nhân vật Nyota là thiết kế của KAKA và được Popmart “trình làng” chính thức vào năm 2024. Nếu Hirono khắc họa hình ảnh một cậu bé ít nói với nội tâm sâu sắc, thì Nyota lại hiện lên như một cô gái nhút nhát, hướng nội nhưng luôn biết trân trọng và tìm thấy hạnh phúc trong những điều nhỏ bé của cuộc sống.

Nhân vật Nyota cũng là hình ảnh phản chiếu của nhiều người trẻ hôm nay - những con người bình thường nhưng vẫn không ngừng ước mơ, vẫn cảm nhận và tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc giản dị. Giống như Nyota, chúng ta đều ôm trong mình những “ngôi sao”, là hoài bão, là khát vọng nhưng vẫn không quên trân trọng những điều gần gũi xung quanh. Chính sự đồng cảm ấy khiến Nyota trở thành một người bạn đồng hành cùng thế hệ Z trên hành trình của bản thân.

tempimage1pnmfk.jpg
tempimageafvkhk.jpg
Nyota được nhiều teen trẻ "ưu ái" dành cho vị trí đặc biệt trên bàn học. Ảnh: Hoàng Yến

Mỗi khi nhìn Nyota cùng nhiều hoạt động giản dị như che mưa, chơi cùng mèo hay nghe điện thoại, các teen cảm thấy được “chữa lành” và nhận ra niềm vui luôn có thể đến từ những điều giản đơn nhất.

Không chỉ vậy, hình dáng ngây ngô của nhân vật cũng phần nào gợi nhắc ta về một thời tuổi thơ, về những “đứa trẻ bên trong” của mỗi người. Chắc hẳn khi còn nhỏ, ai cũng từng lấy thùng giấy xây nhà, chơi hù ma, nhào lộn,... như chính hình ảnh của Nyota lúc này. Do đó, không chỉ còn là một món đồ chơi, Nyota còn như một lời nhắc nhở về chính những kỉ niệm thơ ấu, về thời gian tuổi thơ “không thể nào quên” của nhiều teen.

Video: @_mitia
Video: @zra_dailylife

Bên cạnh yếu tố thông điệp, dễ thấy, Nyota “bắt mắt” người mua cũng bởi hình dáng vừa ngố, vừa dễ thương cùng cách phối các màu pastel rất hấp dẫn.

z7153013270565-d9b994cdb62e2d41e312a382aa84253c.jpg
Hoàng Yến
#túi mù #trend #xu hướng #Popmart #người trẻ #trào lưu #cuộc sống #đam mê #đời sống

