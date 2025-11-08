Thảo Cầm Viên "gây sốt" trở lại: Từ ký ức tuổi thơ đến điểm nạp "vitamin tree"

HHTO - Vì sao Thảo Cầm Viên - vườn thú 160 tuổi giữa lòng Sài Gòn - lại "hot" trở lại? Vượt qua hình ảnh quen thuộc, nơi đây đang khoác lên mình tấm áo mới, trở thành điểm hẹn "chữa lành", nơi Gen Z tìm kiếm "vitamin tree" giữa phố thị.

Khi người trẻ cần "Vitamin Tree"

Từng là ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ, nay nơi này lại trở thành tọa độ "check-in" của Gen Z, mang đến không gian chữa lành giữa nhịp sống đô thị. Sự trở lại của Thảo Cầm Viên bắt nguồn từ một nhu cầu rất thật của người trẻ: Được chạm vào thiên nhiên, hít thở và nạp lại năng lượng.

Ảnh: Tôn Huy.

Giữa nhịp sống hiện đại với áp lực công việc, người trẻ đang tìm về mảng xanh. Với nhiều người, Thảo Cầm Viên không chỉ là nơi tham quan, mà là "liều thuốc tinh thần" giữa những ngày quá tải. Lan Phi, một người thường xuyên ghé thăm chia sẻ: "Lúc đầu mình đi cho biết, chứ Thảo Cầm Viên khi đó chưa nổi trên mạng đâu. Sau này thì thành thói quen - cảm thấy thiếu hơi cây cối quá sẽ vào đó hít thở".

Lan Phi cho biết lâu lâu sẽ đến chỗ "bà Thảo" để nạp năng lượng xanh. - Ảnh: NVCC.

Còn Hải Cường, người yêu thiên nhiên, gọi nơi đây là "lá phổi xanh": "Với Cường, đi Thảo Cầm Viên là một hoạt động healing thật sự". Những lượt ghé ấy không chỉ để ngắm thú hay chụp hình, mà là cách người trẻ kết nối với nhịp sống chậm rãi, yên bình - điều mà họ hiếm khi tìm thấy giữa thành phố.

Cường hài hước chia sẻ "đi riết như đại sứ Thảo Cầm Viên". - Ảnh: NVCC.

"Còn ten" duyên dáng

Một phần khiến Thảo Cầm Viên trở lại bản đồ du lịch nội đô chính là cách "bà Thảo" làm content rất duyên. Thay vì chỉ thông báo khô khan, fanpage của vườn thú kể chuyện qua những "cư dân" đáng yêu của mình. Như chú mèo Mika - "trưởng chuồng" nổi tiếng - với tấm bảng khiến ai đọc cũng bật cười: "Mika không rơi vào chuồng, mà đang ‘làm việc’, quý khách vui lòng không gọi cứu hộ".

"Trưởng chuồng" quyền lực của Thảo Cầm Viên gọi tên Mika. - Ảnh: Tôn Huy.

"Bà Thảo" khiến dân mạng bật cười với loạt bình luận mặn mòi.

Câu chuyện nhỏ này nhanh chóng viral, khiến nhiều người - kể cả cô Thanh - từng phải đi lại lần hai chỉ để gặp "hoàng thượng" Mika. "Ngày xưa cô đã đi rồi, thú lúc đó ốm lắm. Giờ con nào cũng có da có thịt, sạch sẽ hơn nhiều", cô nói.

Hoạt động cho thú ăn vào ban ngày thu hút sự chú ý của du khách.

Không chỉ dừng ở những câu chuyện đáng yêu, Thảo Cầm Viên thật sự đang thay đổi từ bên trong. Minh chứng rõ nhất là tin vui: Chú hồng hạc đầu tiên đã chào đời thành công tại vườn thú. Sự kiện này khiến cộng đồng mạng rộn ràng, xem như biểu tượng cho nỗ lực chăm sóc, bảo tồn bền vững - và một "cuộc sống mới" đang sinh sôi giữa lòng đô thị.

Bé Gô - tên chú hồng hạc - cùng gia đình. - Ảnh: Fanpage Thảo Cầm Viên.

Cùng với đó, vườn thú 160 tuổi cũng đang làm mới mình bằng các hoạt động trải nghiệm: Mỗi cuối tuần có sân khấu hát bội giữa không gian xanh, hay tour đêm để khám phá tập tính động vật khi màn đêm buông xuống. Hải Cường tiết lộ: "Sắp tới Cường sẽ tham gia tour đêm thử xem sao".

Không gian nghệ thuật hát bội diễn ra gần khu vực soát vé Thảo Cầm Viên. - Clip: Tôn Huy.

Bên cạnh đó, việc người nổi tiếng đến check-in cũng giúp "bà Thảo" tăng tương tác.

Những chi tiết nhỏ ấy cho thấy Thảo Cầm Viên không chỉ bảo tồn, mà còn biết cách lắng nghe và thay đổi - để hòa nhịp với nhu cầu của các thế hệ khác nhau. Giữa thành phố bận rộn, nơi đây đang kể lại câu chuyện 160 năm của mình theo cách trẻ trung hơn, gần gũi hơn. Như lời của Hải Cường, "Dạo này ai đến Thảo Cầm Viên cũng có điểm chung - nhẹ nhàng, vui vẻ".