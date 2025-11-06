Nguyên nhân ban đầu vụ nam sinh lớp 8 ở Lào Cai hành hung, đẩy bạn xuống hồ nước

HHTO - Trên địa bàn phường Yên Bái (tỉnh Lào Cai) vừa xảy ra vụ việc hai nam sinh xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau, sau đó một người đã bế, hất bạn của mình xuống hồ nước rồi bỏ đi.

Vào khoảng 16h30' ngày 5/11, cơ quan chức năng tại phường Yên Bái (tỉnh Lào Cai) nhận được tin báo có 2 nam sinh lớp 8 Trường THCS Quang Trung, phường Yên Bái, trong lúc cãi vã, một nam sinh đã tấn công bạn, sau đó bế và hất văng nạn nhân xuống hồ rồi bỏ đi. Vụ việc được camera an ninh tại khu vực ghi lại.

Theo đại diện của Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai, nam sinh đẩy bạn xuống hồ có biểu hiện tăng động. Sau khi sự việc xảy ra, phía nhà trường đã phối hợp cùng lực lượng công an đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Hình ảnh nam sinh đánh bạn rồi bế, hất bạn của mình xuống hồ nước ở phường Yên Bái. (Ảnh: Cắt từ clip)

Qua tìm hiểu ban đầu, nguyên nhân được cho là hai học sinh có xích mích dẫn đến cãi nhau rồi xảy ra xô xát. Thông tin về việc nam sinh dùng hung khí tấn công bạn hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng cùng người dân địa phương đã đưa nạn nhân đi cấp cứu. Hiện nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện.