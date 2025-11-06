Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Nguyên nhân ban đầu vụ nam sinh lớp 8 ở Lào Cai hành hung, đẩy bạn xuống hồ nước

LINH LÊ

HHTO - Trên địa bàn phường Yên Bái (tỉnh Lào Cai) vừa xảy ra vụ việc hai nam sinh xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau, sau đó một người đã bế, hất bạn của mình xuống hồ nước rồi bỏ đi.

Vào khoảng 16h30' ngày 5/11, cơ quan chức năng tại phường Yên Bái (tỉnh Lào Cai) nhận được tin báo có 2 nam sinh lớp 8 Trường THCS Quang Trung, phường Yên Bái, trong lúc cãi vã, một nam sinh đã tấn công bạn, sau đó bế và hất văng nạn nhân xuống hồ rồi bỏ đi. Vụ việc được camera an ninh tại khu vực ghi lại.

Theo đại diện của Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai, nam sinh đẩy bạn xuống hồ có biểu hiện tăng động. Sau khi sự việc xảy ra, phía nhà trường đã phối hợp cùng lực lượng công an đưa nạn nhân đi cấp cứu.

unknownjpg-1762347591539.jpg
Hình ảnh nam sinh đánh bạn rồi bế, hất bạn của mình xuống hồ nước ở phường Yên Bái. (Ảnh: Cắt từ clip)

Qua tìm hiểu ban đầu, nguyên nhân được cho là hai học sinh có xích mích dẫn đến cãi nhau rồi xảy ra xô xát. Thông tin về việc nam sinh dùng hung khí tấn công bạn hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng cùng người dân địa phương đã đưa nạn nhân đi cấp cứu. Hiện nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện.

cover.jpg
LINH LÊ
Tổng hợp từ nhiều nguồn tin
#nam sinh #Lào Cai #bạo lực học đường #hành hung #hồ nước #mâu thuẫn #đâm bạn rồi đẩy xuống hồ nước

Cùng chuyên mục