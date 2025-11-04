Chủ game "Quán phở anh Hai" một mình code game sau "những đề giải tích vui vẻ"

HHTO - Tạo ra một trò chơi kinh dị mà đầy "cợt nhả" nhưng cách đối diện với đợt viral bất ngờ của Brother Hai’s Pho Restaurant (Quán phở anh Hai) từ "cha đẻ" tựa game lại không hề "cà giỡn", được khen chỉn chu và kịp thời. Ngoài đính chính tin đồn, anh còn chiều lòng fan với một động thái nhỏ.

Người tạo ra "hiện tượng làng game" Brother Hai’s Pho Restaurant là marisa0704 (gọi theo tên tài khoản) vẫn đang giấu kín danh tính chi tiết. Anh chỉ xác nhận bản thân là sinh viên của trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông (SoICT) - Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST).

Đính chính của marisa0704 trên YouTube và X.

Đêm 3/11, giữa lúc Brother Hai’s Pho Restaurant ngày một phổ biến hơn cùng tin đồn đây là đồ án tốt nghiệp của sinh viên HUST, marisa0704 đã đăng bài đính chính rằng đây không phải đồ án tốt nghiệp cũng không phải đồ án thường của anh vì "chưa đủ điều kiện tốt nghiệp (mặc dù đã đủ tuổi)". marisa0704 đăng bằng cả tiếng Việt (trên YouTube) và tiếng Anh (trên X) vì "Quán phở anh Hai" nổi tiếng ở cả quốc tế.

Trả lời một số bình luận của dân mạng bên dưới, chàng sinh viên tiết lộ đã có giảng viên biết tài khoản của anh "nhưng có vẻ 99% là thầy quên rồi". marisa0704 an ủi một người dùng lo anh bị đuổi học rằng thực ra, anh chỉ lo bị "đuổi không cho bảo vệ" nếu sản phẩm này là đồ án. Anh bật mí code game trong "căng thẳng một mình sau những đề giải tích vui vẻ".

Nhận biết tin đồn lan nhanh và đính chính gọn lẹ - động thái này của chủ nhân trò chơi Brother Hai’s Pho Restaurant được dân mạng khen ngợi vì "xử lý truyền thông" tốt. Tựa game này không phải một sản phẩm xuất sắc về giao diện, cấu hình, chính "cái lỏ" nhưng cốt truyện hay, hài hước đã giúp trò chơi gây sốt.

Bản thân marisa0704 cũng đề cập khéo léo trong bài đính chính về điều này "với cả mình mà đem con game này lên thì sợ không được bảo vệ mất". Tuyên bố này đã chặn đứng những ý kiến trái chiều trong việc sử dụng Brother Hai’s Pho Restaurant (vốn là một tựa game miễn phí làm cho vui khi rảnh) công kích chất lượng đồ án tốt nghiệp của sinh viên cũng như chất lượng giảng dạy của trường.

Chưa hết, marisa0704 còn khiến dân mạng cười ngất vì "đọc fan như một cuốn sách" khi tung ra trọn bộ soundtrack (nhạc nền) của trò chơi.

Brother Hai’s Pho Restaurant (Quán phở anh Hai) là trò chơi nhập vai giả tưởng, kinh dị. Người chơi sẽ vào vai anh Hai, một chủ quán phở mới mở tại vùng ngoại thành Hà Nội. Công việc ban đầu của anh là nấu ăn, tiếp đãi khách. Nhưng những chuyện kỳ lạ liên tục xảy ra dẫn đến kết cục không thể lường trước về cả ngôi làng này và chính anh.

Phần nhìn không nịnh mắt nhưng lại gần gũi khi từng chi tiết đều gợi nhớ để đặc trưng của làng quê Bắc Bộ. Thoại, dẫn truyện, nhân vật, tình huống "bắt trend" mà chỉ người Việt mới có thể hiểu và cười đau bụng, tạo ra nhiều meme mới. Với 4 kết thúc tùy theo thao tác, lựa chọn của người chơi, Brother Hai’s Pho Restaurant khiến các "game thủ" cũng ngã ngửa vì cú twist.