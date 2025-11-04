Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Chủ game "Quán phở anh Hai" một mình code game sau "những đề giải tích vui vẻ"

Sam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Tạo ra một trò chơi kinh dị mà đầy "cợt nhả" nhưng cách đối diện với đợt viral bất ngờ của Brother Hai’s Pho Restaurant (Quán phở anh Hai) từ "cha đẻ" tựa game lại không hề "cà giỡn", được khen chỉn chu và kịp thời. Ngoài đính chính tin đồn, anh còn chiều lòng fan với một động thái nhỏ.

Người tạo ra "hiện tượng làng game" Brother Hai’s Pho Restaurant marisa0704 (gọi theo tên tài khoản) vẫn đang giấu kín danh tính chi tiết. Anh chỉ xác nhận bản thân là sinh viên của trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông (SoICT) - Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST).

screenshot-758.png
screenshot-757.png
Đính chính của marisa0704 trên YouTube và X.

Đêm 3/11, giữa lúc Brother Hai’s Pho Restaurant ngày một phổ biến hơn cùng tin đồn đây là đồ án tốt nghiệp của sinh viên HUST, marisa0704 đã đăng bài đính chính rằng đây không phải đồ án tốt nghiệp cũng không phải đồ án thường của anh vì "chưa đủ điều kiện tốt nghiệp (mặc dù đã đủ tuổi)". marisa0704 đăng bằng cả tiếng Việt (trên YouTube) và tiếng Anh (trên X) vì "Quán phở anh Hai" nổi tiếng ở cả quốc tế.

Trả lời một số bình luận của dân mạng bên dưới, chàng sinh viên tiết lộ đã có giảng viên biết tài khoản của anh "nhưng có vẻ 99% là thầy quên rồi". marisa0704 an ủi một người dùng lo anh bị đuổi học rằng thực ra, anh chỉ lo bị "đuổi không cho bảo vệ" nếu sản phẩm này là đồ án. Anh bật mí code game trong "căng thẳng một mình sau những đề giải tích vui vẻ".

screenshot-760.png
screenshot-759.png

Nhận biết tin đồn lan nhanh và đính chính gọn lẹ - động thái này của chủ nhân trò chơi Brother Hai’s Pho Restaurant được dân mạng khen ngợi vì "xử lý truyền thông" tốt. Tựa game này không phải một sản phẩm xuất sắc về giao diện, cấu hình, chính "cái lỏ" nhưng cốt truyện hay, hài hước đã giúp trò chơi gây sốt.

Bản thân marisa0704 cũng đề cập khéo léo trong bài đính chính về điều này "với cả mình mà đem con game này lên thì sợ không được bảo vệ mất". Tuyên bố này đã chặn đứng những ý kiến trái chiều trong việc sử dụng Brother Hai’s Pho Restaurant (vốn là một tựa game miễn phí làm cho vui khi rảnh) công kích chất lượng đồ án tốt nghiệp của sinh viên cũng như chất lượng giảng dạy của trường.

screenshot-756.png
Chưa hết, marisa0704 còn khiến dân mạng cười ngất vì "đọc fan như một cuốn sách" khi tung ra trọn bộ soundtrack (nhạc nền) của trò chơi.

Brother Hai’s Pho Restaurant (Quán phở anh Hai) là trò chơi nhập vai giả tưởng, kinh dị. Người chơi sẽ vào vai anh Hai, một chủ quán phở mới mở tại vùng ngoại thành Hà Nội. Công việc ban đầu của anh là nấu ăn, tiếp đãi khách. Nhưng những chuyện kỳ lạ liên tục xảy ra dẫn đến kết cục không thể lường trước về cả ngôi làng này và chính anh.

Phần nhìn không nịnh mắt nhưng lại gần gũi khi từng chi tiết đều gợi nhớ để đặc trưng của làng quê Bắc Bộ. Thoại, dẫn truyện, nhân vật, tình huống "bắt trend" mà chỉ người Việt mới có thể hiểu và cười đau bụng, tạo ra nhiều meme mới. Với 4 kết thúc tùy theo thao tác, lựa chọn của người chơi, Brother Hai’s Pho Restaurant khiến các "game thủ" cũng ngã ngửa vì cú twist.

cover-2.jpg
Sam
#Quán phở anh Hai #Brother Hai’s Pho Restaurant #game Việt Nam #game Việt gây sốt #game Việt hot #meme quán phở anh Hai #chủ game quán phở anh Hai #chủ game Brother Hai’s Pho Restaurant #marisa0704

Xem thêm

Cùng chuyên mục