Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

Google News

Hai lần “cá Ông lụy bờ” ở miền Trung trong 10 ngày, có là dấu hiệu gì không?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Một xác cá voi đã dạt vào bờ biển ở Đà Nẵng và được người dân chôn cất. Trước đó chưa đầy 10 ngày, một xác cá heo cũng dạt vào bờ biển tỉnh Quảng Trị. Việc hiện tượng “cá Ông lụy bờ” xảy ra 2 lần chỉ trong hơn một tuần như vậy có là bình thường không, có là dấu hiệu gì không?

Hàng trăm người dân đã tập trung ở khu vực bãi biển Nguyễn Tất Thành (Đà Nẵng) để theo dõi lễ chôn cất cá Ông vào hôm nay, 30/10, theo Tiền Phong.

"Cá Ông" được chôn cất là một cá voi đã chết và dạt vào bờ biển Đà Nẵng lúc tối qua.

danang.jpg
Nhiều người dân tập trung ở khu vực biển Nguyễn Tất Thành (Đà Nẵng) để xem nghi thức an táng cá Ông. Ảnh: TPO.

Trước đó, vào ngày 21/10, người dân ở Quảng Trị phát hiện một xác cá heo dài khoảng 2 mét, nặng khoảng 150 kg dạt vào bãi biển Nhật Lệ. Sau đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cùng chính quyền địa phương và người dân đã chôn cất cá heo này.

Ở nhiều vùng ven biển miền Trung nước ta, khi thấy cá heo hay cá voi dạt vào bờ, người dân gọi là “cá Ông lụy bờ” và tổ chức lễ chôn cất trang trọng, vì ngư dân coi những loài cá này như vị thần bảo hộ ở biển khơi.

quangtri.jpg
Xác cá heo dạt bờ ở Quảng Trị được chôn cất vào ngày 21/10. Ảnh: TPO.

Như vậy, chỉ trong chưa đầy 10 ngày, đã có 2 lần “cá Ông lụy bờ” ở miền Trung.

Trên thực tế, trong những ngày này, một số tỉnh thành miền Trung đang phải chịu mưa lớn kéo dài, có thể coi đây là đợt mưa lũ lịch sử; vùng biển sát các tỉnh thành cũng có sóng lớn. Vì vậy, người dân cho rằng cá voi dạt vào bờ biển Đà Nẵng tối 29/10 có thể đã bị thương và/ hoặc mất ngoài khơi, rồi sóng đưa vào bờ.

Còn trong trường hợp cá heo dạt vào bờ ngày 21/10, khi đó do ảnh hưởng của không khí lạnh và bão số 12 Fengshen, bờ biển Quảng Trị có sóng rất lớn, theo báo Nhân Dân. Nên rất có thể cá heo cũng đã chết ngoài biển rồi dạt vào bờ.

Thực ra, không phải lần nào “cá Ông lụy bờ” cũng là lúc đang có ảnh hưởng của bão hay biển động. Nhưng cả hai trường hợp gần đây, như trên, đều xảy ra trong điều kiện thời tiết không tốt.

rain.jpg
Một số tỉnh thành miền Trung đang chịu mưa lũ lịch sử, ngoài biển cũng có sóng lớn. Ảnh: TPO.

Về mặt khoa học, khả năng lớn đây đều là những trường hợp cá dạt vào bờ một cách tự nhiên (cá có thể chết ở ngoài biển do bị thương, bệnh, do tuổi, do thay đổi về môi trường…, thậm chí cá có thể chết từ vài ngày trước khi người dân phát hiện) rồi trong điều kiện biển động thì sóng đưa vào bờ. Do đó, những trường hợp này có thể là dấu hiệu cho thấy điều kiện thời tiết/ biển đang không tốt ở thời điểm hiện tại. Điều này không phải hiếm thấy đối với động vật ở các vùng biển trên thế giới, và thường không có tính dự báo thời tiết hay tương lai.

ft1468.jpg
Thục Hân
#cá ông lụy #mưa lũ miền trung #cá voi dạt vào bờ #hiện tượng tự nhiên #cá ông dạt vào bờ #cá ông là cá gì

Xem thêm

Cùng chuyên mục