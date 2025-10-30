Hai lần “cá Ông lụy bờ” ở miền Trung trong 10 ngày, có là dấu hiệu gì không?

HHTO - Một xác cá voi đã dạt vào bờ biển ở Đà Nẵng và được người dân chôn cất. Trước đó chưa đầy 10 ngày, một xác cá heo cũng dạt vào bờ biển tỉnh Quảng Trị. Việc hiện tượng “cá Ông lụy bờ” xảy ra 2 lần chỉ trong hơn một tuần như vậy có là bình thường không, có là dấu hiệu gì không?

Hàng trăm người dân đã tập trung ở khu vực bãi biển Nguyễn Tất Thành (Đà Nẵng) để theo dõi lễ chôn cất cá Ông vào hôm nay, 30/10, theo Tiền Phong.

"Cá Ông" được chôn cất là một cá voi đã chết và dạt vào bờ biển Đà Nẵng lúc tối qua.

Nhiều người dân tập trung ở khu vực biển Nguyễn Tất Thành (Đà Nẵng) để xem nghi thức an táng cá Ông. Ảnh: TPO.

Trước đó, vào ngày 21/10, người dân ở Quảng Trị phát hiện một xác cá heo dài khoảng 2 mét, nặng khoảng 150 kg dạt vào bãi biển Nhật Lệ. Sau đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cùng chính quyền địa phương và người dân đã chôn cất cá heo này.

Ở nhiều vùng ven biển miền Trung nước ta, khi thấy cá heo hay cá voi dạt vào bờ, người dân gọi là “cá Ông lụy bờ” và tổ chức lễ chôn cất trang trọng, vì ngư dân coi những loài cá này như vị thần bảo hộ ở biển khơi.

Xác cá heo dạt bờ ở Quảng Trị được chôn cất vào ngày 21/10. Ảnh: TPO.

Như vậy, chỉ trong chưa đầy 10 ngày, đã có 2 lần “cá Ông lụy bờ” ở miền Trung.

Trên thực tế, trong những ngày này, một số tỉnh thành miền Trung đang phải chịu mưa lớn kéo dài, có thể coi đây là đợt mưa lũ lịch sử; vùng biển sát các tỉnh thành cũng có sóng lớn. Vì vậy, người dân cho rằng cá voi dạt vào bờ biển Đà Nẵng tối 29/10 có thể đã bị thương và/ hoặc mất ngoài khơi, rồi sóng đưa vào bờ.

Còn trong trường hợp cá heo dạt vào bờ ngày 21/10, khi đó do ảnh hưởng của không khí lạnh và bão số 12 Fengshen, bờ biển Quảng Trị có sóng rất lớn, theo báo Nhân Dân. Nên rất có thể cá heo cũng đã chết ngoài biển rồi dạt vào bờ.

Thực ra, không phải lần nào “cá Ông lụy bờ” cũng là lúc đang có ảnh hưởng của bão hay biển động. Nhưng cả hai trường hợp gần đây, như trên, đều xảy ra trong điều kiện thời tiết không tốt.

Một số tỉnh thành miền Trung đang chịu mưa lũ lịch sử, ngoài biển cũng có sóng lớn. Ảnh: TPO.

Về mặt khoa học, khả năng lớn đây đều là những trường hợp cá dạt vào bờ một cách tự nhiên (cá có thể chết ở ngoài biển do bị thương, bệnh, do tuổi, do thay đổi về môi trường…, thậm chí cá có thể chết từ vài ngày trước khi người dân phát hiện) rồi trong điều kiện biển động thì sóng đưa vào bờ. Do đó, những trường hợp này có thể là dấu hiệu cho thấy điều kiện thời tiết/ biển đang không tốt ở thời điểm hiện tại. Điều này không phải hiếm thấy đối với động vật ở các vùng biển trên thế giới, và thường không có tính dự báo thời tiết hay tương lai.