Nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội trong đợt lạnh này là bao nhiêu, ở thời điểm nào?

HHTO - Không khí lạnh đã về khiến nhiệt độ miền Bắc giảm mạnh, Hà Nội chuyển rét và không còn kiểu oi ẩm nữa. Thời điểm rét nhất ở Hà Nội trong đợt lạnh này là khi nào, và nhiệt độ lúc đó có thể xuống mức bao nhiêu độ C?

Sau vài ngày chờ đợi (thực sự là nhiều người rất chờ đợi do phải trải qua mấy ngày oi ẩm khá khó chịu giữa mùa Đông) thì không khí lạnh đã về, một số nơi ở miền Bắc và tại Hà Nội cũng đã có mưa, chủ yếu là mưa nhỏ, lất phất.

Những ai đi học, đi làm sớm ở Hà Nội vào sáng nay, 25/12, thì có thể nhận thấy ngoài trời có sự khác biệt rõ rệt khi nhiệt độ chỉ khoảng 16oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời), tức là giảm hơn 10oC so với chiều qua, như đã đề cập trong bản tin trước, và gió Bắc - Đông Bắc thổi khá mạnh. Trong ngày hôm nay, nhiệt độ cảm nhận nếu có tăng cũng không nhiều, nhìn chung nhiệt độ không vượt 20oC, trời khô ráo.

temp-dec25-1400.jpg
Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 25/12. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Nếu tính nhiệt độ trung bình thì có thể hôm nay là ngày rét nhất ở Hà Nội trong đợt lạnh này. Ngày mai, trời lại nhiều nắng và rất khô hanh, dự báo buổi chiều sẽ xấp xỉ hoặc vượt 20oC một chút, như vậy vẫn là lạnh hoặc rét nhưng không đến mức như hôm nay nữa.

Tuy nhiên, thời điểm rét nhất ở Hà Nội trong đợt gió mùa Đông Bắc lần này lại không ở hôm nay, mà là sáng sớm mai, khi không khí lạnh đã dồn về nhiều.

tempdec26-0600.jpg
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc sáng sớm mai, 26/12 - dự báo là thời điểm rét nhất trong đợt lạnh này. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Dự báo vào sáng sớm mai, 26/12, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội chỉ ở mức 12 - 13oC, có mô hình còn dự báo là thấp hơn. Đây là mức nhiệt độ rất sát hoặc đã là rét hại. Vì vậy, người dân ra ngoài sớm vào sáng mai nên mặc ấm, có khăn, mũ, và nên giữ ấm đường hô hấp.

ft1471.jpg
Thục Hân
#thời tiết hà nội #nhiệt độ hà nội #thời tiết miền bắc #gió mùa đông bắc #không khí lạnh hà nội #hà nội rét bao nhiêu độ #nhiệt độ thấp nhất hà nội #hà nội rét

