Không khí lạnh sắp về: Nhiệt độ Hà Nội sẽ thay đổi “lạ”, liệu có mưa không?

HHTO - Lại sắp có gió mùa Đông Bắc, có thể gây mưa ở miền Bắc. Khi có ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường như vậy, ở Hà Nội liệu có mưa không và dự báo nhiệt độ thay đổi ra sao?

Trong những ngày gần đây, thời tiết ở Hà Nội có thể nói là không ra mùa gì. Ngay cả hôm nay, 19/12, những lúc nhiều nắng thì ấm và khô, còn sáng với khuya vẫn hơi rét và khá ẩm với gió Đông Nam. Sáng sớm nay nhiệt độ cảm nhận là khoảng 16 - 17oC còn đến chiều lại khoảng 25 - 26oC. Không ít người đã bị mệt mỏi, nhức đầu, dị ứng, ho… do thời tiết này.

Mà không trạng thái thời tiết nào duy trì được vài ngày cả, cứ liên tục thay đổi. Dự báo đến tối hoặc đêm mai, 20/12, không khí lạnh tăng cường sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều mai, 20/12. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Trong ngày mai, trời nhiều mây hơn. Như vậy tức là giảm nắng, giảm nhiệt - cũng chỉ giảm khoảng 1oC vào buổi trưa và chiều so với cùng thời điểm hôm nay - và tăng ẩm một chút.

Đến tối mai, với ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, miền Bắc có thể có mưa rải rác. Nhưng khả năng mưa không cao vì hiện tại các mô hình cũng không thống nhất, có mô hình dự báo là có, lại có mô hình dự báo là không. Nhưng nếu có cũng chủ yếu là mưa nhỏ.

Hà Nội cũng vậy, có khả năng mưa vào tối đến đêm 20/12 sang rạng sáng 21/12 nhưng khả năng này cũng thấp; nếu có mưa cũng chỉ nhỏ đến rất nhỏ, không đáng kể, trên diện hẹp và trong thời gian ngắn.

GFS (Hệ thống Dự báo Toàn cầu của Mỹ) là mô hình dự báo có mưa ở một số nơi tại miền Bắc vào khuya 20/12, nhưng nếu có cũng chỉ là mưa nhỏ đến rất nhỏ (những vùng màu xanh da trời). Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, GFS.

Gọi là có không khí lạnh tăng cường nhưng cũng như không vì rất yếu, đến mức nhiệt độ ở Hà Nội có thay đổi lạ: Dự báo nhiệt độ cảm nhận cao nhất trong ngày 21/12 (Chủ Nhật tới) thậm chí còn tăng, đến mức 27 - 28oC vào buổi trưa và chiều. Đây là lần thứ hai trong những ngày gần đây mà khi có không khí lạnh tăng cường, Hà Nội không những không lạnh hơn mà lại còn ấm hơn.

Vì vậy, người dân không có gì cần lưu ý nhiều về trang phục vì vẫn như mấy hôm nay là được; ngoài ra vẫn nên che mũi, miệng khi ra ngoài để giảm nguy cơ mắc các bệnh đường hô hấp.