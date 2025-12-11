Đã sang tiết Đại Tuyết mà vẫn không rét đậm, có phải mùa Đông năm nay sẽ ấm?

HHTO - Theo cách tính các tiết khí thì đã sang tiết Đại Tuyết rồi, vậy mà trời vẫn chưa rét đậm, thậm chí các buổi trưa và chiều nhiều ngày còn không đến mức lạnh. Vậy có phải mùa Đông năm nay ấm không? Và theo kinh nghiệm từ xa xưa thì tiết Đại Tuyết không rét đậm có thể là dấu hiệu gì về thời tiết sắp tới?

Bây giờ đã gần giữa tháng 12 mà nếu nói về cảm nhận thời tiết thì có nhiều ngày rất… khó hiểu, không biết là giống mùa gì.

Ở Hà Nội, trung bình nhiệt độ cao nhất trong ngày vào tháng 12 hằng năm là 22oC. Tuy nhiên, từ đầu tháng đến giờ có nhiều ngày nhiệt độ cảm nhận buổi trưa và chiều lên mức 25 - 27oC, ra ngoài trời mặc áo dài tay cũng thấy nóng. Trưa và chiều nay, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội là khoảng 22 - 23oC do trời nhiều mây, chứ vài ngày nữa có nắng là lại tăng lên.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 11/12. Chiều mai cũng khoảng như vậy. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Còn nếu nói về tiết khí - vốn được sử dụng từ xưa ở các nền văn minh phương Đông để theo dõi thời tiết, điều chỉnh công việc mùa vụ - thì tiết Đại Tuyết đã bắt đầu từ 7/12, tức là 4 ngày trước.

Nhưng hiện tại ở miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng đang không rét đậm. Dự báo ngày 14/12 (Chủ Nhật tới) sẽ rét do có không khí lạnh khá mạnh nhưng có thể chỉ 1 - 2 ngày rét đậm thôi.

Ngay cả ở Trung Quốc, trong mấy ngày vừa rồi cũng có một số trạm khí tượng ghi nhận mức nhiệt độ cao kỷ lục ở thời điểm tháng 12, và sau đợt rét ngày 11 - 14/12 thì dự báo sẽ lại có những mức nhiệt độ cao kỷ lục nữa, tức là trời ấm hơn bình thường, theo một số người theo dõi khí tượng trên mạng xã hội Trung Quốc.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc trưa và chiều 14/12, nhưng có lẽ trời rét thế này chỉ được một ngày. Ảnh: Ventusky, ICON.

Vậy có phải đây là dấu hiệu cho thấy mùa Đông năm nay sẽ ấm?

Không hẳn.

Theo trang web của Trung tâm Nghiên cứu Di sản Văn hóa Trung Quốc ở Hong Kong (Trung Quốc) thì trong các câu ngạn ngữ cổ, có câu: “Nếu tiết Đại Tuyết không rét, thì mùa Xuân sắp tới sẽ rất rét”.

Câu ngạn ngữ như trên được cho là nói về sự "linh hoạt" của các mùa và các tiết khí; ngoài ra cho thấy sự liên kết giữa mùa Đông và mùa Xuân, xuất phát từ niềm tin rằng 2 mùa này được tạo ra bởi sự thay đổi luân phiên giữa các nguồn năng lượng Âm và Dương trong tự nhiên.

Ở Trung Quốc còn có câu ngạn ngữ: “Đại Tuyết mà trời ấm thì Lập Xuân tuyết rơi nhiều”. Ảnh minh họa: Xinhua.

Tóm lại, theo niềm tin và kinh nghiệm dân gian từ xưa thì không phải lúc nào trời cũng rét đậm trong tiết Đại Tuyết, nhưng nếu trời chưa rét trong tiết này thì có thể là dấu hiệu mùa Xuân sắp tới sẽ rất rét chứ không phải từ giờ trở đi hầu như không rét nữa.

