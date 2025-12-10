Ngày mai miền Bắc bắt đầu mưa, Hà Nội mưa từ lúc nào và giảm bao nhiêu độ?

HHTO - Những ngày nắng sắp qua và từ mai, mưa bắt đầu xảy ra rải rác ở nhiều nơi tại miền Bắc. Ở Hà Nội có thể mưa từ thời điểm nào, và khi hết nắng như vậy thì nhiệt độ sẽ giảm bao nhiêu độ C?

Hôm nay có thể là ngày cuối cùng trong chuỗi những ngày có thời tiết tương tự nhau ở Hà Nội, hơi rét vào buổi sáng sớm và nắng ấm vào buổi trưa và chiều.

Nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội vẫn lên mức 25 - 26oC vào chiều nay, 10/12, vậy là vẫn rất ấm áp, những người vận động nhiều còn thấy hơi nóng và bí.

Nhưng đến mai thì dự báo ở miền Bắc sẽ hết nắng, chuyển sang nhiều mây, bắt đầu có mưa rải rác và gián đoạn, chủ yếu là mưa nhỏ.

Khi “nắng ấm xa dần” như vậy thì tất nhiên nhiệt độ giảm. Ở Hà Nội, nhiệt độ cao nhất vào trưa và chiều mai sẽ chỉ ở mức 22 - 23oC, là se lạnh, và tức là giảm 3 - 4oC so với cùng thời điểm hôm nay.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc trưa và chiều mai, 11/12. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Từ tối muộn đến đêm mai, 11/12, mưa có thể bắt đầu xảy ra ở Hà Nội, nhưng nếu có thì ban đầu cũng chỉ mưa ít, phạm vi hẹp. Khả năng mưa và lượng mưa tăng trong ngày 12/12, rồi càng tăng nữa trong ngày 13/12 - khi không khí lạnh về và là ngày dự báo sẽ có mưa to nhất, nhiều nhất ở Hà Nội trong đợt này. Toàn bộ Đông Bắc Bộ và nhiều nơi ở Tây Bắc Bộ cũng mưa.

Dự báo mưa (những vùng màu xanh da trời) ở một số khu vực tại miền Bắc trong khoảng tối muộn đến đêm mai, 11/12. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Như vậy, trong vài ngày tới, người dân ở các khu vực trong dự báo trên khi ra ngoài nên mang đồ che mưa, sắp xếp các kế hoạch phù hợp để đỡ bị ảnh hưởng. Ngoài ra, trong mấy ngày mưa cũng có thể có dông, mà dông thì khó có thể dự báo sớm được, nên nếu người dân đang ở ngoài trời mà thấy có dông thì cần tìm chỗ trú ngay.