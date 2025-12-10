Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

Google News

Ngày mai miền Bắc bắt đầu mưa, Hà Nội mưa từ lúc nào và giảm bao nhiêu độ?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Những ngày nắng sắp qua và từ mai, mưa bắt đầu xảy ra rải rác ở nhiều nơi tại miền Bắc. Ở Hà Nội có thể mưa từ thời điểm nào, và khi hết nắng như vậy thì nhiệt độ sẽ giảm bao nhiêu độ C?

Hôm nay có thể là ngày cuối cùng trong chuỗi những ngày có thời tiết tương tự nhau ở Hà Nội, hơi rét vào buổi sáng sớm và nắng ấm vào buổi trưa và chiều.

Nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội vẫn lên mức 25 - 26oC vào chiều nay, 10/12, vậy là vẫn rất ấm áp, những người vận động nhiều còn thấy hơi nóng và bí.

Nhưng đến mai thì dự báo ở miền Bắc sẽ hết nắng, chuyển sang nhiều mây, bắt đầu có mưa rải rác và gián đoạn, chủ yếu là mưa nhỏ.

Khi “nắng ấm xa dần” như vậy thì tất nhiên nhiệt độ giảm. Ở Hà Nội, nhiệt độ cao nhất vào trưa và chiều mai sẽ chỉ ở mức 22 - 23oC, là se lạnh, và tức là giảm 3 - 4oC so với cùng thời điểm hôm nay.

temp-dec11-1400.jpg
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc trưa và chiều mai, 11/12. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Từ tối muộn đến đêm mai, 11/12, mưa có thể bắt đầu xảy ra ở Hà Nội, nhưng nếu có thì ban đầu cũng chỉ mưa ít, phạm vi hẹp. Khả năng mưa và lượng mưa tăng trong ngày 12/12, rồi càng tăng nữa trong ngày 13/12 - khi không khí lạnh về và là ngày dự báo sẽ có mưa to nhất, nhiều nhất ở Hà Nội trong đợt này. Toàn bộ Đông Bắc Bộ và nhiều nơi ở Tây Bắc Bộ cũng mưa.

rain-dec11-2300.jpg
Dự báo mưa (những vùng màu xanh da trời) ở một số khu vực tại miền Bắc trong khoảng tối muộn đến đêm mai, 11/12. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Như vậy, trong vài ngày tới, người dân ở các khu vực trong dự báo trên khi ra ngoài nên mang đồ che mưa, sắp xếp các kế hoạch phù hợp để đỡ bị ảnh hưởng. Ngoài ra, trong mấy ngày mưa cũng có thể có dông, mà dông thì khó có thể dự báo sớm được, nên nếu người dân đang ở ngoài trời mà thấy có dông thì cần tìm chỗ trú ngay.

ft1470.jpg
Thục Hân
#thời tiết miền bắc #thời tiết hà nội #nhiệt độ hà nội #bao giờ hà nội mưa #bao giờ không khí lạnh về #hà nội mưa khi nào #hà nội giảm nhiệt độ

Xem thêm

Cùng chuyên mục