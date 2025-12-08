Sự thật về tin đồn “tối trời tối đất 7 ngày 7 đêm”: Có thể bắt nguồn từ đâu?

HHTO - Trên một số trang mạng xã hội những ngày vừa rồi đã xuất hiện tin đồn rằng sẽ xảy ra hiện tượng “tối trời tối đất 7 ngày 7 đêm”. Thậm chí đã có thông tin rằng một số người dân tin theo, đi mua đồ dự trữ. Sự thật tin đồn này là thế nào, nó có thể xuất phát từ đâu và có cơ sở nào không?

Có những tin đồn nghe thì tưởng không ai tin, nhưng khi nó được đồn nhiều đến mức độ nào đó thì hóa ra lại vẫn có người tin.

Mới đây, tin đồn sẽ xảy ra hiện tượng “trời đất tối tăm suốt 7 ngày 7 đêm” vào tháng 12 này đã được đăng trên một số trang Facebook, TikTok…, được xem và bình luận hàng ngàn lượt.

Thậm chí, Công an xã Lai Hòa (TP. Cần Thơ) còn cho biết, một số bà con đã phản ánh với trang an ninh trật tự của xã về thông tin “tuần tới sẽ có hiện tượng trời tối 7 ngày 7 đêm, không có điện nước”…, nên người dân cũng hoang mang, theo báo Người Lao Động.

Tin đồn "tối tăm trời đất" khiến nhiều người hoang mang. Ảnh: TikTok.

Vậy tin đồn này có thể xuất phát từ đâu?

Hiện chưa thể biết ai là người đầu tiên tung ra tin đồn này, bởi thực ra những tin đồn lan truyền trên mạng nhiều khi bắt đầu từ những lời nói bâng quơ, rất khó xác định điểm khởi đầu. Tin đồn xuất hiện trong bối cảnh biến đổi khí hậu, trên thế giới có nhiều thiên tai, càng dễ khiến người xem tin theo và lo lắng.

Nhưng nếu tìm kiếm rộng hơn thì thấy tin này có thể xuất phát từ tin đồn “3 ngày của bóng tối” thỉnh thoảng lại dấy lên ở một số nước phương Tây.

Theo một số trang tin và trang mạng xã hội thì “3 ngày của bóng tối” (Three Days of Darkness) là một lời tiên tri nổi tiếng, nội dung khá đơn giản: Thế giới sẽ chìm trong bóng tối suốt 3 ngày 3 đêm; đó sẽ là thời gian “thanh lọc” khi những điều xấu xa xuất hiện khắp nơi; con người cần ở yên trong nhà suốt khoảng thời gian này, đóng kỹ cửa chính và các cửa sổ.

Trên nhiều trang mạng tiếng Anh, thỉnh thoảng vẫn có những lời đồn về "3 ngày của bóng tối". Ảnh: YouTube.

Tin đồn về lời tiên tri “3 ngày của bóng tối” này lúc thì được ghi là xuất phát từ một cuốn sách cổ, lúc thì được ghi là do NASA (Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ) thông báo. Nhưng đến giờ vẫn chưa ai xác định được “cuốn sách” có ghi lời tiên tri này là sách nào, còn NASA thì chưa từng thông báo như vậy.

Tuy nhiên, vẫn có những người lan truyền các kiểu tin đồn này, có thể với nhiều mục đích, và còn tạo ra nhiều phiên bản khác nhau, chẳng hạn như tin đồn “tối trời tối đất 7 ngày 7 đêm” vừa rộ lên. Thậm chí, nếu tìm những tin đồn trên mạng xã hội ở nước ta thì cũng từng có tin đồn “tối trời tối đất 3 ngày 3 đêm” rồi.



Ngoài ra, cũng có những trang ghi là hiện tượng “tối trời tối đất 7 ngày 7 đêm” là do bão Mặt Trời - đây cũng là chuyện không có cơ sở khoa học.

Các vụ bùng phát trên Mặt Trời hay bão Mặt Trời đều không làm cho Trái Đất "tối cả ngày lẫn đêm". Ảnh: Trung tâm Dự báo Thời tiết Không gian NOAA.

Dù là mấy ngày mấy đêm thì những tin đồn trên cũng không có cơ sở nào nhưng gây tò mò, đánh vào tâm lý sợ thiên tai của con người, nên lại dễ được chia sẻ.

Ngày nay, có nhiều người dùng mạng xã hội nên tin tức gì cũng dễ được lan truyền, số tin giả cũng rất nhiều. Người dân khi đọc những thông tin như vậy cần tỉnh táo, không vội tin theo và cũng đừng chia sẻ. Với những thông tin về thiên tai, hoặc cả những tin về tạm cắt điện, cắt nước, thì các cơ quan chức năng địa phương đều sẽ thông báo rõ ràng, người dân chỉ nên căn cứ vào đó để sắp xếp công việc cho phù hợp, đừng hoang mang vì những tin đồn không có cơ sở.

