Siêu trăng "chill" nhất năm sẽ xuất hiện trên bầu trời Việt Nam đêm nay 4/12

HHTO - Tối mùng 4 và rạng sáng 5/12, người yêu thiên văn trên khắp Việt Nam đã có cơ hội chiêm ngưỡng siêu trăng cuối cùng và cũng được xem là siêu trăng đẹp nhất trong năm 2025.

Hiện tượng được gọi là “Trăng Lạnh”, xuất hiện vào thời điểm Mặt Trăng ở gần Trái Đất, khiến kích thước biểu kiến lớn hơn và ánh sáng rực rỡ hơn so với trăng tròn thông thường.

Theo Time and Date, trăng đạt độ tròn cực đại vào 6h14' sáng 5/12 theo giờ Việt Nam. Vì vậy, đêm 4/12 được đánh giá là thời điểm lý tưởng nhất để quan sát và ghi lại khoảnh khắc Mặt Trăng tỏa sáng.

Các chuyên gia thiên văn cho biết, khi trăng tròn rơi đúng vào lúc ở cận điểm - vị trí gần Trái Đất nhất trên quỹ đạo, mặt trăng có thể trông lớn hơn khoảng 8% và sáng hơn tới 16%. Điều này tạo ra một khung cảnh ngoạn mục, đặc biệt khi thời tiết tháng 12 tại nhiều khu vực ở Việt Nam khô ráo, bầu trời ít mây, giúp ánh trăng hiện lên rõ và sắc nét.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Trăng Lạnh là tên gọi truyền thống của trăng tròn tháng 12, gắn liền với thời điểm mùa đông bắt đầu ở Bắc bán cầu. Đây cũng là lần siêu trăng cuối cùng trong năm, khiến nhiều người háo hức đón chờ.

Thời gian đẹp nhất để ngắm siêu trăng là khi trăng vừa mọc ở đường chân trời vào chiều tối 4/12 hoặc lúc chuẩn bị lặn vào sáng 5/12. Khi ở gần đường chân trời, hiện tượng ảo ảnh Mặt Trăng khiến mắt người cảm nhận trăng lớn và nổi bật hơn, rất thích hợp để chụp ảnh phong cảnh.

Những nơi lý tưởng để quan sát là các khu vực ít ánh sáng nhân tạo, thoáng đãng, có tầm nhìn rộng. Người yêu nhiếp ảnh có thể tận dụng các công trình kiến trúc, hàng cây hay đường phố làm tiền cảnh để tạo ra những bức hình ấn tượng.

Trong điều kiện thuận lợi, người quan sát bằng mắt thường đã có thể cảm nhận độ sáng mạnh mẽ của siêu trăng. Những ai có kính thiên văn hoặc ống nhòm sẽ nhìn rõ hơn các vùng “biển tối” và vết lõm trên bề mặt Mặt Trăng, vốn được chiếu sáng sắc nét hơn khi trăng ở gần Trái Đất.

Siêu trăng Trăng Lạnh không chỉ là một hiện tượng thiên văn đáng chú ý mà còn là khoảnh khắc để nhiều người tạm rời bộn bề hằng ngày, ngước nhìn bầu trời và cảm nhận vẻ đẹp kỳ vĩ của vũ trụ. Tháng 12 vẫn còn nhiều hiện tượng thiên văn khác nhưng siêu trăng lần này được xem là “điểm nhấn” rực rỡ nhất, khép lại một năm đầy những màn trình diễn của bầu trời đêm.