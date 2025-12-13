Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hà Nội mưa mờ mịt đến bao giờ, khi nào trời quang và nhiệt độ thay đổi ra sao?

HHTO - Nhiều nơi ở miền Bắc đã có mưa, chủ yếu là mưa nhỏ. Hà Nội sáng nay cũng mưa và ngoài trời mịt mờ, lặng gió. Tình trạng mưa và không khí mờ ảo thế này ở Hà Nội sẽ kéo dài đến bao giờ? Khi nào gió, nhiệt, ẩm đều thay đổi và sẽ thay đổi ra sao?

Ngoài trời ở Hà Nội thực sự là gợi nhớ đến câu “ở đây sương khói mờ nhân ảnh” vào sáng nay, 13/12. Trời đã có mưa nhưng chủ yếu là mưa nhỏ, mưa phùn. Nhiệt độ chưa giảm, vẫn ở mức khoảng 21oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời), lại rất ẩm nên các chất ô nhiễm khó phát tán. Tất cả kết hợp lại khiến nhiều người cảm thấy bí bức, đường hô hấp bị ảnh hưởng.

Mưa ở Hà Nội có khả năng “chỗ nọ chỗ kia” từ sáng đến chiều nay, tức là có nơi mưa to hơn một chút, có nơi vẫn chỉ mưa nhỏ. Trời vẫn ẩm.

rain-dec13-1600.jpg
Dự báo mưa ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 13/12. Có thể mưa sẽ giảm nhanh. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Nhưng gió mùa Đông Bắc đang về rồi và khoảng chiều nay không khí lạnh sẽ về đến Hà Nội. Trong buổi chiều, dự báo gió sẽ mạnh dần, nhiệt độ và mưa thì giảm dần. Đến buổi đêm, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội sẽ là khoảng 16oC. Đây chưa phải mức rét đậm nhưng gió mới về thì thường sẽ gây cảm giác khá rét.

Gió mùa Đông Bắc về trong chiều nay sẽ khiến không khí bớt ô nhiễm và trời bớt mờ mịt. Mưa có thể tạnh hoặc thu hẹp về phạm vi ngay trong buổi tối nay.

Và vì vậy, ở Hà Nội, trời sẽ khác hẳn vào sáng mai, 14/12: Trời quang, khô ráo, dễ chịu hơn hẳn. Nhiệt độ cảm nhận sáng mai dự báo vẫn ở mức 15 - 16oC, thật ra trời như vậy có thể coi là đẹp rồi.

temp-dec14-0700.jpg
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc sáng mai, 14/12: Trời rét khô. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Có thể miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng chỉ rét đáng kể được một ngày như vậy rồi từ 15/12 lại có nắng, ban ngày ấm; sau đó có thể lại tăng ẩm. Thôi thì thời tiết thay đổi nhiều thì con người cũng nên nương theo đó: Người dân nên lựa chọn trang phục linh hoạt trong vài ngày sắp tới khi mà trời rét, rồi lại ấm, rồi lại ẩm như vậy, và ra ngoài nên che mũi, miệng để giảm nguy cơ mắc các bệnh đường hô hấp.

ft1471.jpg
