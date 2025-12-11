Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hà Nội sẽ có gió Đông Bắc cấp mấy do không khí lạnh, liệu có mưa to gió lớn?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Các mô hình đều đã thống nhất trong dự báo cuối tuần này miền Bắc rất rét, Hà Nội có thể rét đậm. Vậy khi không khí lạnh về, Hà Nội sẽ có gió Đông Bắc cấp mấy và gió mạnh nhất ở thời điểm nào, liệu có vừa mưa vừa gió không?

Hiện tại ở Hà Nội chỉ hơi rét vào buổi sáng sớm và đêm, hơi lạnh đến mát vào buổi trưa và chiều, nhưng sau khoảng 2 ngày nữa thì sẽ bắt đầu chịu ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, như đã đề cập trong bản tin trước.

Từ nay đến mai, Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung có mưa nhỏ rải rác, lượng mưa ít, phạm vi hẹp, không kéo dài, căn bản là mưa theo kiểu “lẻ tẻ”.

Dự báo không khí lạnh sẽ bắt đầu về miền Bắc vào khoảng đêm 12/12 hoặc trong ngày 13/12. Các mô hình đều đã thống nhất trong dự báo là phần lớn miền Bắc sẽ mưa, có thể mưa to và dông, trong ngày 13/12, như vậy độ chắc chắn của dự báo này là cao.

rain-dec13-am.jpg
Dự báo mưa ở miền Bắc vào sáng đến trưa ngày 13/11 (những vùng màu xanh da trời là mưa nhỏ đến vừa, màu đỏ là mưa vừa đến mưa to). Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Ở Hà Nội có khả năng mưa cả ngày 13/12 (thứ Bảy tới), có thể mưa gián đoạn và có những lúc mưa to. Gió Đông Bắc sẽ mạnh dần lên, dự báo gió mạnh nhất vào buổi chiều đến tối. Khoảng chiều tối đến tối có thể có gió 23 - 25 km/h (cấp 4), gió Đông Bắc về mà ở cấp này đã là mạnh rồi.

Rất có thể lúc gió mạnh lên thì mưa giảm đi (dù chưa chắc đã tạnh hẳn mưa) nên có lẽ không đến nỗi mưa to gió lớn, nhưng khả năng trời vừa mưa vừa gió là có trong chiều đến tối 13/12. Vì vậy, người dân nên điều chỉnh các kế hoạch cho phù hợp để ít bị ảnh hưởng, nếu ra ngoài nên mang đồ che mưa và mặc ấm.

ws-dec13-1900.jpg
Dự báo của GFS (Hệ thống Dự báo Toàn cầu của Mỹ) về sức gió (km/h) ở một số khu vực tại miền Bắc tối 13/11. Ảnh: Ventusky, GFS.

Chiều đến tối 13/12 ở Hà Nội mưa gió như vậy nhưng nhiệt độ chưa giảm mạnh mà phải sang ngày 14/12 mới rét đến rét đậm, dự báo nhiệt độ cả ngày không vượt 20oC.

ft1471.jpg
Thục Hân
#thời tiết miền bắc #thời tiết hà nội #nhiệt độ hà nội #bao giờ lạnh #bao giờ hà nội rét đậm #hôm nào hà nội lạnh #gió mùa đông bắc #bao giờ hà nội mưa #miền bắc bao giờ mưa rét

