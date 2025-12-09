Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hãng quần áo Trung Quốc gây xôn xao khi ghi hướng dẫn giặt là “đưa cho phụ nữ”

Thục Hân

HHTO - Trên mác quần áo của một hãng thời trang nam ở Trung Quốc, tại phần vẫn in các hướng dẫn giặt là lại có dòng chữ “đưa cho người phụ nữ mến yêu của bạn”. Điều này khiến nhiều người không hài lòng, thậm chí đòi tẩy chay hãng, khiến hãng phải lên tiếng xin lỗi.

Một hãng bán trang phục nam giới ở Trung Quốc đúng là đang gặp cảnh “nước sôi lửa bỏng” vì cái nhãn hướng dẫn giặt đồ bị cho là phân biệt đối xử.

Cụ thể là trên cái mác của một cái áo, nơi thường in hướng dẫn giặt là (giặt ủi) thì không có những ký hiệu hoặc chữ hướng dẫn như bình thường mà lại là chữ bằng tiếng Trung và tiếng Anh: “Hãy đưa cho người phụ nữ mến yêu của bạn, cô ấy biết hết đấy”.

Ngoài ra, trên mác còn có 2 mã QR dẫn tới tài khoản mạng xã hội của công ty.

Theo trang Lizhi News, chiếc áo có cái mác này được sản xuất bởi Công ty May mặc Gu Zhuo Kang Zheng, sở hữu những thương hiệu có tiếng như Labour Union.

tag.jpg
Cái mác áo của nam giới có dòng chữ gây tranh cãi. Ảnh: QQ.

Sau khi có người chụp ảnh cái mác áo và đăng lên mạng, hình ảnh được chia sẻ nhanh chóng, khiến cộng đồng mạng ở Trung Quốc có phản ứng mạnh. Rất nhiều người cho rằng cái mác áo như vậy là thiếu tôn trọng phụ nữ. Có người viết: “Lại có chuyện để cho những người phụ nữ yêu mến của mình làm việc nhà, giặt giũ hộ mình cơ à? Sao không in hướng dẫn giặt quần áo lên cái mác đó và bảo người mặc hãy giặt luôn cho cả người phụ nữ của mình nữa?”.

Đồng thời, nhiều người kêu gọi tẩy chay nhãn hàng.

shop.jpg
Một gian hàng bán trang phục nam giới (của hãng khác) ở Trung Quốc. Ảnh minh họa: Shutterstock.

Trước sự ồn ào này, phát ngôn viên của công ty là cô Yang đã phải lên tiếng xin lỗi, nói rằng họ không có ý thiếu tôn trọng phụ nữ.

Cô Yang nói dòng chữ có “cách diễn đạt không phù hợp” nên đã “gây hiểu lầm”, chứ sự thật chỉ là công ty thấy nhiều khách hàng nam giới không biết đồ gì phải giặt thế nào, còn nữ giới thì chú ý đến những chi tiết này hơn, nên công ty muốn gợi ý với khách hàng là hãy quan tâm đến các cách giặt ủi đúng để quần áo được bền hơn.

“Do khả năng diễn đạt không tốt, chúng tôi đã không truyền tải đúng được thông điệp, chúng tôi rất xin lỗi” - cô Yang nói.

Còn cư dân mạng Trung Quốc, đặc biệt là nữ giới, thì có vẻ vẫn chưa nguôi giận.

ft1470.jpg
Thục Hân
