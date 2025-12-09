Nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội chạm mức bao nhiêu trong đợt không khí lạnh sắp về?

HHTO - Trạng thái thời tiết ấm áp vào ban ngày ở Hà Nội sắp qua. Một đợt không khí lạnh mạnh sắp ảnh hưởng tới miền Bắc và khiến nhiệt độ giảm sâu. Trong đợt lạnh này, mức rét nhất ở Hà Nội sẽ là bao nhiêu độ C?

Thời tiết miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng đều sắp thay đổi.

Trong hôm nay và ngày mai (9/12 - 10/12), ở Hà Nội nhiệt độ vẫn thế, trưa và chiều vẫn lên đến 25 - 26oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời) dù buổi sáng vẫn rét dưới 20oC.

Và dự báo hết ngày mai là tạm dừng những ngày có nắng ấm.

Từ 11/12, ở Hà Nội, trời nhiều mây, chuyển ẩm, thậm chí có thể sẽ nồm, nếu có mưa thì chỉ mưa ít, phạm vi hẹp. Khi không có nắng, trời xầm xì thì sẽ giảm nhiệt. Dự báo hôm đó, nhiệt độ cảm nhận cao nhất trong ngày ở Hà Nội sẽ chỉ ở mức 22 - 23oC, là mức lạnh.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều 11/12 (thứ Năm tới). Ảnh: Ventusky, ICON.

Sau ngày 13/12 là khi không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến Hà Nội và có thể gây mưa to, thì dự báo ngày 14/12 (Chủ Nhật), ở Hà Nội sẽ có mức nhiệt độ thấp nhất trong đợt lạnh này, nhiệt độ cảm nhận có thể xuống mức 11oC (là mức rét hại) vào buổi sáng sớm. Mức độ chắc chắn của dự báo này đang ở mức vừa phải vì hiện tại có mô hình dự báo như vậy, còn có mô hình lại dự báo ở mức 14 - 15oC. Dù sao, hôm đó nếu người dân ra ngoài sớm thì nên mặc thật ấm sẽ yên tâm hơn.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc sáng 14/12 (Chủ Nhật tới). Ảnh: Ventusky, ECMWF.

Như vậy trong tuần này thời tiết Hà Nội thay đổi khá nhiều, nắng ấm, nồm ẩm, mưa to, lạnh buốt đều đã và sẽ có cả. Do đó, người dân lưu ý lựa chọn trang phục và sắp xếp các kế hoạch linh hoạt để tránh bị ảnh hưởng, đặc biệt là vào cuối tuần khi ngày thì rét, ngày thì mưa.