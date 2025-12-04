Luồng sáng lạ xuất hiện trên tòa chung cư cháy ở Hong Kong: Là hiện tượng gì?

HHTO - Đúng 7 ngày sau vụ hỏa hoạn lớn ở Hong Kong (Trung Quốc), có người đã chụp được ảnh một luồng ánh sáng rất lạ trên bầu trời - hoặc giữa không trung - ngay bên trên một trong những tòa chung cư bị cháy đen. Nhiều cư dân mạng xem ảnh vừa có phần sợ hãi, vừa xúc động.

Số người thiệt mạng trong vụ cháy chung cư ở Hong Kong đã lên tới 159, tính đến ngày hôm qua, 4/12, theo China Daily.

Hiện còn 31 người đang mất tích. Các nhà chức trách nói sẽ tiếp tục tìm kiếm trong những đống giàn giáo bị đổ xem còn nạn nhân nào không.

Sau vụ hỏa hoạn, những hình ảnh các tòa nhà cao tầng cháy đen, những đội cứu hộ cố tìm kiếm trong các căn hộ xơ xác khiến bất kỳ ai xem cũng xót xa.

Các nhân viên cứu hộ làm việc trong một tòa chung cư cháy. Ảnh chụp ngày 30/11. Ảnh: Phòng Quan hệ Công chúng Cảnh sát Hong Kong, AP.

Và tối qua, một người dân ở Hong Kong đã chụp được hình ảnh rất lạ: Một luồng ánh sáng nửa rực rỡ, nửa dịu dàng bỗng xuất hiện trên bầu trời, ngay phía bên trên một trong những tòa chung cư bị cháy.

Hình ảnh này lập tức được chia sẻ rất nhanh trên các trang mạng xã hội ở Hong Kong. Nhiều người dân Hong Kong tin vào tâm linh nên nói rằng hôm qua là đúng 7 ngày kể từ vụ hỏa hoạn, theo niềm tin của họ thì đó là thời điểm mà linh hồn của các nạn nhân đã chấp nhận rời đi.

Luồng ánh sáng lạ trên bầu trời Hong Kong, ngay phía trên một trong những tòa chung cư bị cháy. Ảnh: Dimsum Daily.

Nhưng thực ra, hiện tượng này có thể được giải thích theo khoa học.

Ánh sáng trong ảnh là ánh trăng chiếu qua những đám mây dày. Khi Mặt Trăng bị che khuất một phần bởi những đám mây có độ dày không đồng đều thì có những khoảng giữa các đám mây hoặc ở chỗ mây mỏng hơn sẽ có vùng/ vệt sáng. Các lớp mây dày và mỏng xen kẽ có thể tạo ra khoảng sáng dài (theo chiều dọc) như trong ảnh.

Ngoài ra, một số điện thoại khi chụp vào buổi tối cũng dễ làm ánh sáng loang ra, cộng với bối cảnh những tòa nhà cao tầng bị cháy khiến khoảng sáng trên mây trở nên nổi bật, tạo ra hình ảnh có tính biểu tượng và khiến nhiều người xúc động. Mặc dù đây thực sự chỉ là một hiện tượng bình thường, không phải dấu hiệu siêu nhiên.

Người dân đem hoa đến gần nơi xảy ra vụ hỏa hoạn, bày tỏ lòng thương tiếc các nạn nhân. Ảnh: Chan Long Hei/ AP.

Hiện tại Hong Kong đang tập trung hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi vụ cháy cả về vật chất và tinh thần, đồng thời điều tra nguyên nhân ban đầu của vụ việc.