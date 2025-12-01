Đợt không khí lạnh mới sắp về, hôm nào Hà Nội mưa và nhiệt độ giảm ra sao?

HHTO - Không khí lạnh hiện tại đang suy yếu khiến Hà Nội tăng nhiệt và tăng ẩm. Nhưng dự báo đợt gió mùa Đông Bắc tiếp theo sẽ sớm về và gây mưa ở nhiều nơi tại miền Bắc. Hà Nội có thể mưa vào hôm nào và giảm nhiệt bao nhiêu do đợt không khí lạnh mới?

Tình trạng hanh khô ở Hà Nội nói riêng và phần lớn miền Bắc nói chung đã kết thúc khi không khí lạnh suy yếu.

Ở Hà Nội có mưa lất phất vào sáng sớm nay, 1/12, do tăng ẩm, có thể gọi là “quá mù ra mưa” như đã đề cập trong bản tin trước. Trời nhiều mây gây cảm giác lạnh chứ thực ra nhiệt độ đã tăng đáng kể so với cùng thời điểm hôm qua, hôm kia. Chiều nay, nhiệt độ Hà Nội lại có thể lên 24 - 25oC khi có nắng (dù ít).

Kiểu thời tiết ít nắng, giảm lạnh và tăng ẩm này vẫn tiếp diễn ở Hà Nội trong ngày mai, 2/12, thậm chí nhiệt độ cao nhất vào buổi trưa và chiều có thể sẽ lên đến 26 - 28oC. Tăng nhiệt và tăng ẩm như vậy lại gây cảm giác oi bí, và đó cũng là lúc đợt không khí lạnh mới sắp về miền Bắc.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 1/12. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Dự báo trong ngày 3/12, miền Bắc sẽ đón đợt gió mùa Đông Bắc tiếp theo. Không khí lạnh lần này sẽ không gây hanh khô như đợt vừa rồi mà thậm chí khi nó mới về còn gây mưa rải rác ở miền Bắc từ đêm 2/12 đến sáng 3/12.

Hà Nội có thể sẽ mưa vào sáng 3/12 do ảnh hưởng của không khí lạnh. Dù mưa không nhiều và dự báo sẽ kết thúc luôn trong buổi sáng nhưng cũng sẽ gây phiền phức cho người tham gia giao thông. Vì vậy, trong ngày này người dân lưu ý ra ngoài nên mặc ấm, mang đồ che mưa.

Dự báo mưa ở một số khu vực tại miền Bắc sáng 3/12 (thứ Tư tới) do ảnh hưởng của không khí lạnh: Chủ yếu mưa nhỏ, một số nơi có thể có mưa rào (những con số trong hình là lượng mưa, tính theo mm). Ảnh: Ventusky, GFS.

Đợt không khí lạnh mới sẽ khiến nhiệt độ cảm nhận ban ngày ở Hà Nội giảm xuống mức 23 - 24oC, còn sáng và tối/ đêm ở mức 16 - 17oC, vậy là nhiệt độ sáng sớm không xuống sâu như đợt trước.