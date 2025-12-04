Đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội có thể mưa lúc nào và giảm nhiệt ra sao?

HHTO - Gió mùa Đông Bắc về đã khiến Hà Nội lạnh hơn và khô hơn, nhưng không khí lạnh sẽ suy yếu ngay trong hôm nay rồi tăng cường vào ngày mai. Sự “chập chờn” này có gây mưa ở miền Bắc không? Hà Nội có mưa không và nếu có thì vào thời điểm nào, nhiệt độ giảm ra sao?

Đợt không khí lạnh mới về đã khiến nhiệt độ ở nhiều tỉnh thành miền Bắc giảm. Sáng nay, 4/12, nhiệt độ Hà Nội là khoảng 18oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời), như vậy là giảm khoảng 3oC so với cùng thời điểm hôm qua.

Nhưng như đã đề cập trong bản tin trước, không khí lạnh yếu đi ngay trong hôm nay và đến chiều lại có ít nắng nên nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội lại có thể lên đến 24 - 25oC, đây thậm chí chỉ là mát chứ không phải lạnh.

Thế rồi trong ngày mai, 5/12, lại có không khí lạnh tăng cường. Nhiệt độ Hà Nội sáng mai thì không khác sáng nay nhưng trưa và chiều mai, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ giảm khoảng 2 - 3oC so với cùng thời điểm hôm nay, tức là ở khoảng 22oC, là mức lạnh.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều mai, 5/12: Nhìn chung trời lạnh hơn hôm nay. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Không khí lạnh lần này chỉ khiến nhiệt độ giảm đến thế, nhưng sự “chập chờn”, yếu đi rồi lại bổ sung, có thể gây mưa rải rác ở miền Bắc, dù chủ yếu cũng chỉ là mưa nhỏ.

Khả năng Hà Nội mưa là chưa chắc chắn, vì có mô hình nhận định mưa, có mô hình lại không, nhưng nếu có thì dự báo Hà Nội cũng sẽ chỉ mưa lất phất, mưa nhỏ một lúc sáng mai, 5/12. Vậy là nếu có mưa cũng không đáng kể, tuy nhiên sáng mai người dân ra ngoài vẫn nên mang theo đồ che mưa hoặc mặc áo khoác chống thấm nước, mặc ấm hơn hôm nay một chút là được.

Mô hình GFS (Hệ thống Dự báo Toàn cầu của Mỹ) dự báo một số nơi ở miền Bắc có mưa nhỏ (những vùng màu xanh da trời) vào sáng sớm mai, 5/12. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, GFS.

Thời tiết ấm ấm lạnh lạnh, lúc ẩm lúc khô cũng dễ khiến nhiều người bị nhức đầu, ho… Vì vậy, những người có cơ địa nhạy cảm nên che mũi, miệng khi ra ngoài vào buổi sáng và tối.