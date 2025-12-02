Bao giờ mùa Đông thực sự mới bắt đầu và khi nào Hà Nội rét cả ngày lẫn đêm?

HHTO - Tháng 12 là thời điểm bắt đầu mùa Đông, ít nhất là theo lý thuyết. Vậy có phải từ bây giờ, ở Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung, trời bắt đầu chuyển sang Đông, nắng giảm dần và nhiệt độ cũng vậy? Hay đến khi nào mùa Đông thực sự mới bắt đầu - với không khí lạnh về liên tục và Hà Nội rét ngày rét đêm?

Theo lý thuyết thì mùa Đông ở miền Bắc nước ta là từ tháng 12 đến tháng 2. Vậy mùa Đông thực sự đã bắt đầu chưa?

Về thực tế, mùa Đông bắt đầu từ khi nào còn tùy vào định nghĩa “mùa Đông thực sự” là thế nào. Nếu là từ khi có những mức nhiệt độ rét đậm (dưới 15oC) thì trong tháng 11, ở miền Bắc đã có những ngày như thế rồi, dù có thể chỉ rét đậm vào buổi sáng và đêm, còn ban ngày ấm hơn. Mà kiểu thời tiết như vậy nên được gọi là mùa Thu thì đúng hơn là Đông.

Ngay cả trong tuần này, với dự báo đợt không khí lạnh tiếp theo sẽ về miền Bắc từ khoảng 3/12, thì ở Hà Nội, các buổi sáng và đêm có thể rét (16 - 18oC) chứ ban ngày chỉ lạnh vừa phải, ngày lạnh nhất cũng chỉ 21 - 22oC. Với những mức nhiệt độ này thì nhiều người sẽ thấy chỉ như mùa Thu hơi lạnh chứ không hẳn là kiểu rét của mùa Đông.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc trưa ngày 4 - 5/12, khi có ảnh hưởng của không khí lạnh. Ảnh: Ventusky, ICON.

Vậy nếu coi “mùa Đông thực sự” ở Hà Nội là khi trời rét cả ngày lẫn đêm, nhiệt độ cao nhất trong ngày không vượt 20oC thì sao?

Nếu tính theo trung bình nhiều năm thì “mùa Đông thực sự” ở Hà Nội như vậy phải khoảng giữa đến cuối tháng 12 mới xuất hiện. Đầu tháng 12 thì thường có những ngày “pha trộn” giữa nhiều mây, nắng, hơi giảm ẩm…, nhưng không rét cả ngày lẫn đêm.

Theo các dự báo hiện tại thì phải khoảng gần cuối tháng này, có thể là sau khi tiết Đông Chí bắt đầu (sau 21/12 tới), Hà Nội mới có những ngày mà nhiệt độ cao nhất không vượt 20oC còn thấp nhất có thể dưới 15oC, và cái rét mới trở nên “đều đặn” hơn.

Dự báo kiểu thời tiết rét cả ngày lẫn đêm ở Hà Nội phải gần giữa tháng, hoặc thậm chí sau 20/12 mới xuất hiện. Ảnh minh họa: TPO.

Tóm lại, dù đầu tháng 12 đánh dấu thời điểm chuyển tiếp sang mùa Đông về lý thuyết, nhưng có thể nói là “mùa Đông thực sự” ở Hà Nội - tính theo nhiệt độ - chưa hẳn bắt đầu.

Dù sao, những cách tính nói trên đều chỉ là tương đối, vì cảm nhận về cái lạnh còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác và không thể nói một ngày cố định nào là khi “mùa Đông thực sự” bắt đầu. Những khoảng thời gian trên - khi Hà Nội rét hơn hẳn - chỉ là dự báo, là những khả năng, chứ không phải là sự đảm bảo. Mà thời tiết thì thay đổi liên tục nên người dân lưu ý thường xuyên theo dõi thông tin từ các nguồn chính thống để có những điều chỉnh phù hợp trong cuộc sống, nếu cần.