Mây hình phượng hoàng nhìn xuống ở Hong Kong trước hỏa hoạn: Là hiện tượng gì?

HHTO - Một ngày trước khi xảy ra vụ cháy chung cư kinh hoàng ở Hong Kong (Trung Quốc), hình ảnh mây lạ trông giống chim phượng hoàng đang nhìn xuống mặt đất đã được đăng trên một số trang mạng xã hội. Giờ đây, nhiều người cho rằng đó là “điềm báo”, là khoảnh khắc siêu nhiên. Vậy mây hình phượng hoàng đó là hiện tượng gì?

Tính đến sáng nay, 28/11, số người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn ở Hong Kong (Trung Quốc) đã lên tới 94, theo AP. Hiện chưa rõ còn bao nhiêu người mất tích hay mắc kẹt. Theo thông tin từ hôm qua thì 279 người bị báo cáo là mất liên lạc, nhưng chưa có cập nhật nào khác.

Những người lính cứu hỏa làm việc ở khu chung cư bị hỏa hoạn tại Hong Kong vào hôm qua, 27/11. Ảnh: Chan Long Hei/ AP.

Vào hôm 25/11, tức là một ngày trước khi xảy ra vụ cháy chung cư thảm khốc trên, một số người dân ở Hong Kong đã đăng ảnh đám mây lạ trên bầu trời, trông rất giống hình chim phượng hoàng đang tung cánh và nhìn xuống mặt đất.

Hình ảnh đó được chụp lúc hoàng hôn và đám mây lạ thì rất lớn, nên trông như thể phượng hoàng khổng lồ đang cúi xuống phía Mặt Trời.

Theo niềm tin ở phương Đông thì phượng hoàng là biểu tượng may mắn; còn theo niềm tin ở nhiều nước phương Tây thì phượng hoàng tượng trưng cho sự tái sinh, cho sức mạnh và hy vọng trong khó khăn.

Sau khi vụ cháy lớn xảy ra, có những netizen cho rằng mây hình “phượng hoàng nhìn xuống” ở Hong Kong trước đó có thể là một “điềm báo” siêu nhiên.

Mây lạ trên bầu trời Hong Kong. Ảnh: Sandra Yu.

Nhưng theo Đài Thiên văn Hong Kong (HKO) thì mây hình phượng hoàng đã xuất hiện trên bầu trời Hong Kong hôm 17/11, nhưng đến ngày 25/11 mới được đăng nhiều trên mạng xã hội.

HKO giải thích, “phượng hoàng” trong hình thực ra là mây trung tích - một loại mây tầng giữa, gồm những lớp mỏng, nắm tròn hoặc cuộn, đôi khi còn có dạng sợi tỏa ra. Loại mây này gồm những hạt nước li ti, đôi khi cả những tinh thể băng.

Nhưng tại sao mây lại có hình phượng hoàng?

Vào lúc bình minh hoặc hoàng hôn, ánh sáng chiếu từ góc thấp lên. Mây trung tích lại có rất nhiều “phần” nhỏ, nên ánh sáng phản chiếu không đều, khiến mây có thể trông giống đôi cánh, các sợi lông vũ hay những nét vẽ trên bầu trời. Và hình dáng ngẫu nhiên của mây cộng với trí tưởng tượng của con người tạo ra kết quả là “mây phượng hoàng” như vậy.

Do đó, đây không phải là là “điềm báo” hay chuyện “siêu nhiên”, mà đơn giản là một khung cảnh đẹp đẽ và rực rỡ lúc hoàng hôn mà thôi.

Mây lúc hoàng hôn có thể mang màu sắc rất ấn tượng. Trong ảnh là mây trung tích lúc hoàng hôn, được đăng trên trang Khoa học Trái Đất New Zealand. Ảnh: Alan Blacklock.

Còn nếu nói về niềm tin thì phượng hoàng là tượng trưng cho những điều tốt đẹp, mong những người dân ở Hong Kong bị ảnh hưởng bởi vụ hỏa hoạn sớm vượt qua nỗi đau, kiên cường xây dựng lại cuộc sống.