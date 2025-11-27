Hỏa hoạn ở Hong Kong: Tìm thấy gì trong tòa nhà duy nhất không bị cháy?

HHTO - Trong vụ cháy chung cư ở Hong Kong (Trung Quốc), 7 trong số 8 tòa nhà đã bị cháy. Đây là vụ hỏa hoạn lớn nhất ở Hong Kong trong nhiều thập kỷ nay. Tại tòa nhà duy nhất còn nguyên vẹn, người ta đã tìm thấy gì và điều đó có thể cho biết điều gì về nguyên nhân cháy?

Diễn biến vụ hỏa hoạn ở Hong Kong (Trung Quốc), tính đến sáng nay, 27/11: Vụ cháy được báo cáo vào lúc 2h51’ chiều 26/11. Lửa nhanh chóng bùng lên, lan rộng tới 7 trong 8 tòa nhà (mỗi tòa nhà cao 32 tầng, có trang tin ghi là 31 tầng) ở khu chung cư Wang Fuk Court. Tổng cộng có khoảng 4.800 người sống ở đây, theo The Guardian. Ít nhất 44 người đã thiệt mạng và nhiều người bị thương, trong đó có 45 người đang ở tình trạng nghiêm trọng; còn khoảng 279 người đang mất tích, theo SCMP. Đến sáng nay, 27/11, lửa ở 4 tòa nhà đã được khống chế dù vụ cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Công tác cứu hộ vẫn đang được tích cực thực hiện. 3 người đàn ông, tuổi từ 52 đến 68, bao gồm 2 giám đốc và một cố vấn của nhà thầu chịu trách nhiệm cải tạo các tòa nhà, đã bị bắt. Cảnh sát chưa thông báo cụ thể về việc 3 người này bị cáo buộc tội gì.

Đây là một video về vụ hỏa hoạn tàn khốc:

Nguồn: Weather Monitor.

Trong quá trình tìm kiếm, cảnh sát đã thấy là ở mỗi tầng của tòa nhà duy nhất thuộc khu chung cư mà không bị ảnh hưởng trong vụ hỏa hoạn này, các cửa sổ bên ngoài sảnh thang máy đều được bịt kín bằng xốp.

Ngọn lửa dữ dội bao trùm tòa nhà cao tầng. Ảnh chụp ngày 26/11. Ảnh: Chan Long Hei/ AP.

Điều này không có nghĩa là xốp giúp bảo vệ tòa nhà, ngăn chặn hỏa hoạn. Mà theo các nhà chức trách thì rất có thể xốp cùng một số vật liệu dễ cháy khác cũng được sử dụng nhiều ở 7 tòa nhà còn lại, và đây là lý do khiến lửa lan đi nhanh hơn trong các tòa nhà, thiêu cháy các căn hộ qua các hành lang.

Lửa vẫn còn cháy vào sáng nay, 27/11. Ảnh: Chan Long Hei/ AP.

Một số trang tin đăng rằng nguyên nhân của vụ hỏa hoạn là do công nhân cải tạo tòa nhà hút thuốc rồi thả xuống đâu đó. Tuy nhiên, theo trang SCMP, vụ hỏa hoạn bắt đầu và lan rộng đến như vậy có thể do nhiều nguyên nhân kết hợp, như có người hút thuốc rồi không dập lửa cẩn thận; giàn giáo bằng tre và lưới màu xanh lá cây được dùng trong xây dựng đều khiến lửa lan rộng nhanh hơn; cộng với đó là thời tiết khô và nhiều gió… Còn hiện tại, nguyên nhân cụ thể của vụ hỏa hoạn chưa được xác nhận mà vụ việc sẽ được điều tra.