Hà Nội sắp có thời điểm rét nhất đợt này, sáng đến trưa chênh lệch hẳn 14 độ C

HHTO - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, miền Bắc rét sâu và ở Hà Nội sắp có thời điểm rét nhất trong đợt này, có thể là thời điểm rét nhất từ đầu mùa lạnh. Nhưng trời lại không rét cả ngày, mà chỉ trong 8 tiếng từ sáng đến trưa, nhiệt độ có thể tăng 13 - 14 độ C, tạo ra sự chênh lệch nhiệt độ rất lớn. Diễn biến cụ thể thế nào?

Miền Bắc vẫn tiếp tục nhiều nắng và hanh khô. Hà Nội cũng vậy và cũng vẫn tiếp tục vòng lặp sáng - tối - đêm rét, trưa - chiều ấm.

Sáng sớm nay, 27/11, nhiệt độ Hà Nội ở mức 13 - 14oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời), hầu như ai ra ngoài cũng mặc áo dày, quàng khăn, trùm mũ; nhưng rồi đến trưa sẽ lại lên mức 24 - 25oC, nếu giữ nguyên trang phục như buổi sáng sớm thì quả thật lại nóng đến khó chịu.

Nhưng rét như sáng nay vẫn chưa phải là rét nhất trong đợt không khí lạnh này. Các mô hình hiện tại dự báo sáng sớm 28 - 29/11 (thứ Sáu, thứ Bảy) mới là những thời điểm rét nhất đợt này: Nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội dự báo sẽ xuống mức 10 - 11oC.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc vào sáng sớm 28 - 29/11. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Nếu thực tế diễn ra đúng như dự báo trên thì sáng sớm 28 - 29/11 có thể là những thời điểm có nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội kể từ đầu mùa lạnh.

Thế nhưng trời không rét cả ngày mà ban ngày vẫn nắng rực rỡ nên nhiệt độ buổi trưa và chiều vẫn lên đến 24 - 25oC. Tức là trong 2 ngày nói trên, chỉ sau khoảng 8 tiếng đồng hồ (từ 6h đến 14h), nhiệt độ đã tăng khoảng 14oC.

Sự chênh lệch nhiệt độ lớn đến mức như vậy cộng với thời tiết hanh khô gây ra rất nhiều vấn đề: Da, mắt, mũi, họng đều dễ bị khô, nhiều người bị ho, viêm đường hô hấp, viêm da, chóng mặt, nhức đầu…

Vì vậy, trong những ngày này, người dân nên mặc ấm vào sáng, tối, đêm; ra ngoài sớm và muộn thì nên đội mũ, quàng khăn, che mũi, miệng; trong ngày nên uống nhiều nước ấm; giảm nhìn màn hình điện tử và nhỏ nước mắt nhân tạo nếu có thể; bôi kem dưỡng ẩm cho da…