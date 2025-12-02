Không khí lạnh về từ sáng mai, nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội sẽ là bao nhiêu?

HHTO - Dự báo không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc ngay từ sáng mai và trong ngày sẽ mở rộng đến Hà Nội, có khả năng gây mưa. Không khí lạnh tăng cường đợt này sẽ khiến Hà Nội có mức nhiệt độ thấp nhất là bao nhiêu?

Hà Nội đang có kiểu thời tiết thường thấy trước khi có không khí lạnh: Trời ấm lên và ẩm, gây cảm giác hơi oi bí. Nhiệt độ hôm nay, 2/12, còn cao hơn hôm qua, buổi chiều có thể lên đến 26 - 28oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời), tối muộn có thể còn hơi nồm.

Nhưng dù sao thì không khí lạnh cũng sắp về rồi, chỉ trong ngày mai thôi.

Dự báo từ sáng mai, 3/12, không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc và mở rộng dần trong ngày.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 2/12: Nhiệt cao hơn hẳn mức trung bình cùng thời điểm nhiều năm. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Trời chuyển gió nên sáng mai miền Bắc có thể mưa rải rác và Hà Nội cũng có thể có mưa. Mặc dù khả năng Hà Nội mưa là chưa chắc chắn và nếu mưa thì dự báo cũng chỉ gói gọn trong buổi sáng nhưng người dân ngày mai khi ra ngoài vẫn nên mang đồ che mưa cho yên tâm. Trong ngày mai thì nhiệt độ Hà Nội chưa giảm mấy, buổi trưa và chiều vẫn có thể là 23 - 25oC.

Ở Hà Nội, gió mùa Đông Bắc lần này sẽ giúp trời lạnh vừa phải và khô cũng vừa phải, không có cảnh lạnh căm căm hay khô nứt nẻ. Cụ thể là trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ cảm nhận thấp nhất vào các buổi sáng sớm cũng chỉ ở mức 16 - 17oC, là rét nhưng không rét đậm. Ban ngày lại có thể tăng lên thành 22 - 23oC, nhiệt độ này thì có thể nhiều người còn thấy là… không lạnh.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc sáng sớm 4/12 (thứ Năm tới): Hà Nội chỉ rét vừa. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Tóm lại, người dân chỉ lưu ý ngày mai ra ngoài nên có đồ che mưa, trong một vài ngày sau đó thì mặc ấm vào buổi sáng và tối là tốt rồi.