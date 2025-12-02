Anh nông dân cho khách vào “ăn trộm” mía ở trang trại, thu nhập tăng 10 lần

HHTO - Một anh nông dân ở Trung Quốc đã có ý tưởng độc lạ làm thay đổi hẳn công việc - và thu nhập - của mình. Thay vì thu hoạch mía từ trang trại của mình rồi bán, anh cho khách trả một khoản tiền rồi vào “ăn trộm” mía, thậm chí anh còn… thả chó ra đuổi. Ai ngờ cách này thành công rực rỡ, khiến nhiều chủ trang trại mía khác cũng học theo.

Đúng là nhiều khi chỉ một ý tưởng có thể làm thay đổi hoàn toàn một hoàn cảnh.

Một anh nông dân trồng mía ở Mi Sơn (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) thấy cứ bán mía lẻ tẻ vừa tốn nhiều thời gian mà lại không bán được nhiều nên đã nảy ra một ý tưởng: Anh biến trang trại mía của mình thành khu trò chơi “ăn trộm mía”, mở cửa 24 giờ/ngày, theo trang China Insider.

Nguyên tắc của game rất đơn giản: Mỗi người khách chỉ cần trả 9,9 tệ (khoảng 37.000 đồng) rồi chạy vào trang trại mà “ăn trộm” mía. Nếu khách có thể lấy mía và ra khỏi vườn mà không bị bắt quả tang thì có thể cầm mía đi về. Còn nếu bị bắt (gặp), khách sẽ phải trả 14,9 tệ nữa (khoảng 56.000 đồng), coi như là tiền “phạt”. Khoản tiền phạt này không nhiều nên khách sẵn sàng tham gia game.

Anh chủ trang trại mía Tong Pengfei, được cho là (một trong những) người đầu tiên nghĩ ra cách biến trang trại mía thành bối cảnh game. Ảnh: Minnews.

Nhiều khách thích chơi game này vào buổi tối, khi ánh đèn pin loang loáng của chủ vườn - và những người mà chủ vườn thuê để đuổi theo khách - làm tăng mức độ kịch tính. Và để kịch tính nữa thì anh chủ vườn còn đưa vào game cả một số “nhân vật không phải người chơi”, chính là… những chú chó. Chó cũng sẽ đuổi theo khách để ngăn khách “ăn trộm” mía. Tất nhiên, chó đã được huấn luyện kỹ để không cắn khách.

Rất nhiều người thích tham gia “game thực tế” này, và mỗi tối, anh chủ vườn bán được khoảng 500 - 600 cây mía, trong khi trước đây, bán theo cách truyền thống thì anh chỉ bán được khoảng 50 cây.

Đây là một video cho thấy những “kẻ trộm mía” đã bị mấy chú chó phát hiện:

Nguồn: China Insider.

Trào lưu biến trang trại mía thành game này đang trở thành “xu hướng” và nhiều chủ trang trại tại Trung Quốc cũng thực hiện theo, có nơi bán được cả 1.000 cây mía mỗi ngày. Thành ra đôi bên cùng có lợi: Các chủ trang trại bán được nhiều mía hơn, còn khách hàng là những người đi làm bị áp lực, căng thẳng thì thích tham gia game vì vừa được vận động, vừa vui, lại như được trở về tuổi thơ; nhiều người còn nói rằng kiếm được cây mía kiểu này khó khăn hơn nên ăn cũng thấy ngọt hơn bình thường.