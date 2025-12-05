Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Gấu mèo đột nhập cửa hàng đồ uống, tự uống đến say xỉn rồi lăn ra ngủ tới sáng

Thục Hân

HHTO - Một cửa hàng đồ uống đã không thể tin nổi khi bắt được “kẻ trộm” vào buổi sáng: Đó là một con gấu mèo say xỉn đang ngủ lăn trên sàn nhà vệ sinh. Theo hiện trường để lại thì con gấu mèo này đã uống nhiều loại đồ uống có cồn nên mới đến mức như vậy.

Khi nói đến “một tên trộm đeo mặt nạ”, chắc không ai nghĩ tên trộm đó là một con gấu mèo - loài động vật có cái mặt trông y như đeo mặt nạ thật, khỏi cần đạo cụ!

rac.jpg
Gấu mèo là loài sinh ra đã "auto đeo mặt nạ". Ảnh minh họa: CC/Flickr/irschick.

Và đúng là một con gấu mèo đã đột nhập một cửa hàng đồ uống ở Virginia (Mỹ) vào cuối tuần vừa rồi. Nó lao vào quậy phá ở giá thấp nhất của kệ hàng - nơi để các loại đồ uống có cồn loại mạnh.

Bởi vậy mà sáng sớm hôm sau, nhân viên bước vào cửa hàng đã sững sờ khi thấy rất nhiều cái chai bị đập vỡ, đồ uống chảy đầy trên sàn, và một con gấu mèo đang “xỉu up xỉu down” trong nhà vệ sinh.

Thực ra không hẳn là “xỉu”, mà là nó say không còn biết trời trăng gì nữa nên nằm vật ra đó ngủ.

raccoon.jpg
"Thủ phạm" của vụ trộm đã say xỉn còn biết tìm vào nhà vệ sinh để nằm ngủ. Ảnh: Samantha Martin/ Hanover County Protection via AP.

Các cán bộ ở trung tâm kiểm soát động vật địa phương được mời đến. Họ nhận định rằng “tên trộm” này đã rơi qua một lỗ hổng trên trần nhà và có một buổi “tiệc solo”, uống nhiều chai rượu trong cửa hàng, mà còn là nhiều loại rượu khác nhau nữa chứ.

Cán bộ kiểm soát động vật đành đưa con gấu mèo trong trạng thái “say bí tỉ” về trung tâm.

store-7464.jpg
Trong trường hợp thế này thì chủ cửa hàng phải làm sao? Phải chịu thôi! Ảnh: Samantha Martin/ Hanover County Protection via AP.

Vài tiếng sau, khi đã tỉnh rượu, tỉnh ngủ và không hề có dấu hiệu bị thương gì, con gấu mèo được thả về rừng.

Hy vọng nó đã học được chân lý rằng đột nhập vào cửa hàng của người khác và uống đến say là một lựa chọn sai lầm và không giải quyết được bất kỳ vấn đề gì trong cuộc sống.

ft1470.jpg
Thục Hân
#chuyện lạ #chuyện hy hữu #đồ uống có cồn #gấu mèo #khó tin nhưng có thật

