Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Trào lưu mới: Dắt thú cưng đi xem "Zootopia 2", còn có ghế nệm và bỉm riêng

Tôn Huy - Ảnh, clip: Douyin
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Mạng xã hội Douyin (Trung Quốc) những ngày qua liên tục chia sẻ hình ảnh các vị khách đặc biệt tại rạp chiếu phim: Những chú cún được chủ nhân dẫn đi xem "bom tấn hoạt hình" Zootopia 2.

Những ngày qua, lướt mạng xã hội Douyin (Trung Quốc), netizen không khó để bắt gặp hàng loạt video ghi lại khoảnh khắc thú vị: Những chú cún được đeo dây yếm chỉnh tề, ngồi ghế nệm để theo dõi bộ phim Zootopia 2 (Phi vụ động trời 2). Thay vì phải nằm nhà chờ đợi như mọi khi, các "boss" 4 chân giờ đây đã có thể đường hoàng "check-in" rạp phim, tạo nên một trải nghiệm điện ảnh mới mẻ chưa từng có.

zootopia.jpg
Mô hình được nhiều người yêu thú cưng hưởng ứng.

Theo thông tin được netizen Trung Quốc chia sẻ, mô hình suất chiếu "Pet-friendly" này đang được áp dụng tại một số cụm rạp lớn như Wanda hay Bona International Cineplex.

Cụ thể, một bài đăng về rạp phim tại Thành Đô (Tứ Xuyên) cho biết tính đến ngày 2/12, địa điểm này đã thực hiện thành công 4 suất chiếu đặc biệt. Đây chủ yếu là các buổi "bao rạp" do cộng đồng yêu cún cưng hoặc các đơn vị chăm sóc vật nuôi chủ động liên hệ đặt trước để đảm bảo trật tự.

Một netizen bình luận: "Cảm giác những chú chó này đang tận hưởng". - Clip: bonusplus.
Không khí sôi động trong rạp phim. - Clip: 381349869.

Về chi phí, giá vé cho dịch vụ đặc biệt này dao động từ 50 - 80 tệ (khoảng 175.000 - 280.000 đồng). Mức giá này đã bao gồm vé xem phim và combo bắp nước cho chủ nhân. Đặc biệt, để giải quyết lo ngại về vấn đề vệ sinh trong không gian kín, đơn vị tổ chức đã chuẩn bị sẵn bỉm (tã) cho các thú cưng. Nhân viên rạp cũng xác nhận quy trình vệ sinh, khử mùi được thực hiện kỹ lưỡng ngay sau khi suất chiếu kết thúc.

034ly1.jpg
Những chú cún sẽ được mặc bỉm để đảm bảo vệ sinh.

Hình thức xem phim "có 1-0-2" này nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Dưới các bài đăng về sự kiện, nhiều netizen đã để lại bình luận thích thú. Một tài khoản bày tỏ: "Thú cưng bên cạnh, hạnh phúc nhân đôi nha". Một ý kiến khác cũng nhận được nhiều sự đồng tình: "Có thú cưng đi cùng cảm giác ấm áp hơn hẳn".

Đoạn clip được người chủ chia sẻ khi chú cún theo dõi bộ phim Zootopia 2. - Clip: dyuerqzlqwtc.
589226276-889615730296790-8916272800713803427-n.jpg
Tôn Huy - Ảnh, clip: Douyin
#rạp phim #thú cưng #Zootopia 2 #Pet friendly #Trung Quốc #thú cưng xem phim

Xem thêm

Cùng chuyên mục