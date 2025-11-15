Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trung Quốc: Nữ sinh bị tên bắn trúng mặt tại hội thao trường, netizen lo lắng

Tôn Huy - Ảnh: Douyin
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Ngày 12/11, một nữ sinh tại Phật Sơn (Quảng Đông) bị mũi tên bắn trúng mặt trong lễ khai mạc hội thao của trường, xuất phát từ màn biểu diễn bắn cung. Nhà trường nói sức khỏe em đã ổn định, nhưng phản hồi thiếu thiện chí khiến netizen xứ Trung phẫn nộ, đặt câu hỏi về quy trình an toàn của trường.

Ngày 12/11, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền video ghi lại cảnh một nữ sinh cấp Ba ở Phật Sơn (Quảng Đông) bị mũi tên cắm vào vùng mặt ngay trong lễ khai mạc hội thao. Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng vì xảy ra trong phần biểu diễn bắn cung do chính nhà trường tổ chức.

tainan.jpg
Nhiều người lo lắng cho nữ sinh vì vết thương có thể để lại sẹo trong tương lai.

Theo hình ảnh được chia sẻ trên Douyin, mũi tên cắm vào vùng mô mềm trên mặt khiến nữ sinh phải giữ nguyên đầu mũi tên để tránh vết thương nặng hơn. Nhiều netizen khen ngợi sự bình tĩnh của nữ sinh, bởi việc tự ý rút mũi tên có thể khiến tổn thương lan rộng. Ngay sau đó, nữ sinh này được đưa thẳng đến bệnh viện và chuyển sang khoa Răng - Hàm - Mặt để theo dõi.

Nhà trường cho biết nữ sinh đã được xử lý kịp thời, tình trạng ổn định và đang hồi phục tốt. Đồng thời họ phủ nhận những tin đồn về mức độ tổn thương nghiêm trọng hơn. Tuy vậy, khi được hỏi về nguyên nhân tai nạn và quy trình đảm bảo an toàn của màn biểu diễn bắn cung, giáo viên trả lời điện thoại đã kết thúc cuộc gọi một cách khó hiểu, khiến dư luận càng thêm bức xúc.

tainan-1.jpg
Có người cho rằng "nếu học sinh không thao tác sai thì trách nhiệm phần lớn thuộc về nhà trường".

Trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều bình luận cho rằng nhà trường phải xem an toàn là tiêu chuẩn bắt buộc” bởi "dù biểu diễn có hoành tráng đến đâu cũng không đáng để đổi lấy một tai nạn". Không ít người khẳng định bắn cung là hoạt động "không phù hợp để đưa vào sự kiện trường học", đặc biệt khi học sinh đều là vị thành niên.

Nhiều ý kiến cũng yêu cầu nhà trường phải rà soát trách nhiệm, công khai hướng hỗ trợ cho nạn nhân và xem xét lại toàn bộ quy trình tổ chức. Một số người đề nghị điều tra rõ người bắn cung: đây là thao tác sai vô ý hay có yếu tố chủ quan, từ đó có hướng xử lý phù hợp.

1649.jpg
Tôn Huy - Ảnh: Douyin
#Tai nạn trong hoạt động trường học #An toàn trong các buổi biểu diễn #Sự cố bắn cung tại hội thao #cô gái bị tên bắn vào mặt

