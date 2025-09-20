Chê cơm căng-tin, sinh viên Trung Quốc biến cổng trường thành "biển đồ ăn"

HHTO - Trước cổng một trường đại học ở Hồ Nam (Trung Quốc), hàng trăm hộp cơm, túi đồ ăn giao đến chất thành đống, tạo nên cảnh tượng như "biển đồ ăn". Hiện tượng này phản ánh lựa chọn của sinh viên khi chán cơm căng-tin nhưng cũng kéo theo nhiều bất cập.

Những ngày gần đây, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền hình ảnh trước cổng một trường đại học ở tỉnh Hồ Nam ngập tràn hộp cơm, túi đồ ăn giao đến. Vào giờ trưa và tối, khu vực này biến thành một "biển đồ ăn" khổng lồ, khiến không ít người tò mò lẫn lo ngại.

"Biển đồ ăn" trước cổng trường khiến nhiều người ngao ngán.

Nguyên nhân chính đến từ mô hình quản lý "khép kín" của trường. Nhân viên giao hàng không được phép vào trong, nên toàn bộ đồ ăn buộc phải để lại trước cổng. Chỉ riêng buổi trưa, số suất giao có thể lên tới hàng nghìn phần, biến cổng trường thành "biển đồ ăn" lộn xộn và khó kiểm soát.

Bên cạnh đó, sự chênh lệch giữa căng-tin và đồ ăn bên ngoài cũng là yếu tố khiến sinh viên quay lưng với bữa ăn trong trường. Trên mạng xã hội, nhiều sinh viên thẳng thắn chia sẻ: "Cơm căng-tin vừa đắt vừa dở, ép ăn trong đó là vô lý". Một ý kiến khác cho biết: "Điều này chỉ cho thấy căng-tin có vấn đề thôi, vậy mà còn bắt buộc sinh viên ăn ở đó".

Tuy nhiên, việc tìm kiếm đồ ăn trong một "biển" bao là điều không dễ dàng.

Sinh viên vẫn có thể tìm đồ ăn nhờ nhãn ghi tên, số điện thoại hoặc mã QR dán trên từng túi. Nhiều trường còn bố trí kệ, ô theo ký túc xá hoặc tủ khóa thông minh, giúp việc nhận đồ diễn ra nhanh và hiếm khi nhầm lẫn.

Tâm lý chung là chấp nhận bất tiện, thậm chí tốn thêm chi phí, miễn có bữa ăn hợp khẩu vị hơn. Nhưng việc hàng nghìn suất ăn tập trung một chỗ tạo nên cảnh tượng "biển đồ ăn" không chỉ gây mất trật tự mà còn tiềm ẩn rủi ro vệ sinh an toàn thực phẩm.

Clip: @84066864014.

Trước tình trạng trên, nhà trường đã thử nghiệm mô hình hợp tác với một nền tảng giao hàng riêng để đưa đồ ăn vào ký túc xá. Tuy nhiên, giải pháp này vấp phải nhiều ý kiến trái chiều do phí dịch vụ cao hơn và tốc độ chậm. Một số nền tảng lớn cũng bắt đầu triển khai mô hình "tiếp sức" - shipper bên ngoài giao tới cổng, shipper bên trong chuyển vào trường.

Theo chuyên gia, cách giải quyết lâu dài vẫn là cải thiện chất lượng và giá cả bữa ăn tại căng-tin. Song song, các trường có thể bố trí khu tập kết rộng rãi, có mái che và phân luồng hợp lý, tránh tình trạng "biển" đồ ăn tái diễn vào mỗi giờ cao điểm.